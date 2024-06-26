Масштабна схема з бронежилетами: підозрюваним виявився ексчиновник “Укренерго”, що йому загрожує

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю компанії “Укренерго” , якого звинувачують у розтраті 8 млн гривень на закупівлі бронежилетів.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року один з начальників департаменту “Укренерго” лобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок цього посадовець завдав збитків компанії на 8 млн гривень.

Начальнику департаменту оголосили підозру за ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Фігуранту справи загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф від 500 до 1000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн у декларації колишнього начальника Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області.

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