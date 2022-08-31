Масштабне оновлення застосунку "Дія": які послуги стали доступними українцям

Мінцифри оновило "Дію" і запустило одразу чотири сервіси в застосунку, які уже доступні українцям.
Щоб скористатись послугами, користувачам застосунку всього-на-всього потрібно оновити "Дію".
Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дія" у телеграм.
"Війна лише драйвить команду Мінцифри створювати нові можливості в Дії для українців. Сьогодні ми запускаємо одразу чотири сервіси в застосунку. Зручно. Непомітно. Людяно з Дією", - йдеться у повідомленні.
Тепер українцям, які мають застосунок, доступні:
- можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);
- документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);
- довідка про постійне та тимчасове місце проживання;
- пенсійне посвідчення.
Також відновлено можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, цю функцію з початком війни відключили. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, згодом відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією.
Нагадаємо, Мінцифри запускає послугу "єВідрядження": як оформити виїзд чоловіків за кордон та яка сума застави.
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