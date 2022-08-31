Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масштабне оновлення застосунку "Дія": які послуги стали доступними українцям

Дата публікації
Перегляди
1110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масштабне оновлення застосунку "Дія": які послуги стали доступними українцям

Фото: УНІАН

Мінцифри оновило "Дію" і запустило одразу чотири сервіси в застосунку, які уже доступні українцям.

Щоб скористатись послугами, користувачам застосунку всього-на-всього потрібно оновити "Дію".

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дія" у телеграм.

Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок

Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок

"Війна лише драйвить команду Мінцифри створювати нові можливості в Дії для українців. Сьогодні ми запускаємо одразу чотири сервіси в застосунку. Зручно. Непомітно. Людяно з Дією", - йдеться у повідомленні.

Тепер українцям, які мають застосунок, доступні:

  • можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);
  • документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);
  • довідка про постійне та тимчасове місце проживання;
  • пенсійне посвідчення.

Також відновлено можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, цю функцію з початком війни відключили. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, згодом відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

Нагадаємо, Мінцифри запускає послугу "єВідрядження": як оформити виїзд чоловіків за кордон та яка сума застави.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація