Масштабне оновлення застосунку "Дія": які послуги стали доступними українцям

Мінцифри оновило "Дію" і запустило одразу чотири сервіси в застосунку, які уже доступні українцям.

Щоб скористатись послугами, користувачам застосунку всього-на-всього потрібно оновити "Дію".

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дія" у телеграм.

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"Війна лише драйвить команду Мінцифри створювати нові можливості в Дії для українців. Сьогодні ми запускаємо одразу чотири сервіси в застосунку. Зручно. Непомітно. Людяно з Дією", - йдеться у повідомленні.

Тепер українцям, які мають застосунок, доступні:

можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);

документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);

довідка про постійне та тимчасове місце проживання;

пенсійне посвідчення.

Також відновлено можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, цю функцію з початком війни відключили. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, згодом відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

Нагадаємо, Мінцифри запускає послугу "єВідрядження": як оформити виїзд чоловіків за кордон та яка сума застави.

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