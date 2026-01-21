Масштабне розкрадання коштів за "зеленим" тарифом: серед підозрюваних ексзаступник керівника ОП

НАБУ / © НАБУ

Доповнено додатковими матеріалами

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для виплат за “зеленим” тарифом. Комерційні енергогенеруючі підприємства, що діяли на тимчасово окупованій території Запорізької області, продовжували отримувати гроші, хоча фактичне виробництво електроенергії не здійснювалося.

Деталі розслідування повідомила пресслужба НАБУ.

У справі дев’ять підозрюваних. Серед них – колишній заступник керівника Офісу Президента України та ексчлен наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, його брат – власник мережі українських і іноземних компаній, довірена особа колишнього посадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ “Запоріжжяобленерго”.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму та його брата Олега.

Слідство кваліфікує дії підозрюваних за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За даними НАБУ, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької облради разом із братом взяли під контроль низку підприємств з виробництва електроенергії з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП “Гарантований покупець” про продаж електроенергії за “зеленим” тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф і окупації частини Запорізької області станції втратили зв’язок з енергосистемою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Проте підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату за “зеленим” тарифом, хоча електроенергія фактично не надходила до системи.

Підприємства звітували неправдиві дані про обсяги генерації та технічну готовність станцій, навіть під час повного знеструмлення, а отримані кошти виводили через пов’язані компанії.

За попередніми оцінками, загальні збитки від діяльності схеми становлять 141,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та п’ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконному відчуженні державної землі в Києві на понад 1 млрд грн.