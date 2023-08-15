Масштабне розкрадання газу: ще 3 керівникам облагазів Фірташа повідомили про підозру

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще трьом керівникам облгазів.

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання палива із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.



"Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Дмитро Фірташ організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив регіональних операторів газотранспортних мереж – облгази, а також інші підконтрольні суб’єкти господарювання, на які виводились кошти, одержані за розподіл природного газу на території областей України.

Для відшкодування несанкціоновано відібраного газу з компанії "Оператор ГТС України" облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу для покриття витрат компанії.

За цією схемою посадовці "облгазів бізнесмена" розкрадали кошти, які були виділені на закупівлю надлишково відібраного газу.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). На підставі доказової бази загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему – посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу. Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, олігарх Дмитро Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.

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