Масштабне ухилення від мобілізації на Харківщині: понад 400 осіб купили довідки про інвалідність

Вартість таких “послуг” медичних працівників становила від 2 до 5 тисяч доларів США.
Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) міста Харкова разом із 12 спільниками організував схему для ухилення від мобілізації. Ділки продавали ухилянтам фейкові довідки про інвалідність.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.
У схемі були задіяні підлеглі голови МСЕК, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. Один з фігурантів не тільки займає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, але й був обраний депутатом міської ради на Харківщині.
За попередніми оцінками правоохоронців, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації.
Вартість таких “послуг” становила від 2 до 5 тисяч доларів США.
“Клієнти” навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про “інвалідність” отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон”, - повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.
Під час слідчих дій вилучено велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, гроші у сумі понад пів мільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад мільйон євро та навіть російські рублі, які, ймовірно, одержані злочинним шляхом.
Правоохоронці затримали ділків, вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.
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