Масштабне ухилення від мобілізації на Харківщині: понад 400 осіб купили довідки про інвалідність

Вартість таких “послуг” медичних працівників становила від 2 до 5 тисяч доларів США.

Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) міста Харкова разом із 12 спільниками організував схему для ухилення від мобілізації. Ділки продавали ухилянтам фейкові довідки про інвалідність.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

У схемі були задіяні підлеглі голови МСЕК, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. Один з фігурантів не тільки займає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, але й був обраний депутатом міської ради на Харківщині.

У Харкові викрили масштабну схему ухилення від мобілізації / Фото: Прокуратура Харківської області

За попередніми оцінками правоохоронців, внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації.

У Харкові викрили масштабну схему ухилення від мобілізації / Фото: Прокуратура Харківської області

Вартість таких “послуг” становила від 2 до 5 тисяч доларів США.

“Клієнти” навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про “інвалідність” отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон”, - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і мешкання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

У Харкові викрили масштабну схему ухилення від мобілізації / Фото: Прокуратура Харківської області

У Харкові викрили масштабну схему ухилення від мобілізації / Фото: Прокуратура Харківської області

Під час слідчих дій вилучено велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, гроші у сумі понад пів мільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад мільйон євро та навіть російські рублі, які, ймовірно, одержані злочинним шляхом.

Правоохоронці затримали ділків, вони перебувають під вартою.

У Харкові викрили масштабну схему ухилення від мобілізації / Фото: Прокуратура Харківської області

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

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