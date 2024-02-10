Масштабне займання будинків через "приліт" у нафтобазу в Харкові: зросла кількість потерпілих

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Станом на 14:00 10 лютого відомо про 57 потерпілих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у пожежі, яка виникла внаслідок влучання у нафтобазу, загинуло семеро осіб. Так, в одному будинку внаслідок пожежі загинули паралізований 66-річний чоловік та його 65-річна дружина з інвалідністю. В іншому помешканні живцем згоріла сім'я: троє дітей та їхні батьки.

Як повідомлялося, ввечері 9 лютого росіяни вдарили по Харкову дронами. Загарбники поцілили по нафтобазі. Здійнялася масштабна пожежа, вигоріло пів вулиці. Вогонь поширився на 25 будинків, понад десять домоволодінь згоріло вщент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна трагедія біля нафтобази у Харкові: у місті розгорнули ДНК-лабораторії. ТСН побувала на місці

Читайте також: