Масштабні лісові пожежі в Луганській області: Рада вимагає звільнити голову ОДА Гайдая

Парламент ухвалив звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж.

Верховна Рада виступає за звільнення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая через масштабні лісові пожеж, які сталися восени 2020 року в регіоні.

Про це стало відомо після пленарного засідання у парламенті, яке відбулося 3 червня.

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Зазначається, що Рада ухвалила звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж в Луганській області. Він також був присвячений діям та бездіяльності управління ДСНС в регіоні та місцевої влади. Зокрема, у постанові міститься пропозиція до уряду і президента ініціювати звільнення голови Луганської ОДА. Також депутати пропонують усунути з посади керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

Постанову про звіт ТСК підтримали 319 народних депутатів.

Як повідомлялося, раніше ДБР скерувала до суду обвинувальні акти стосовно шести працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які підробляли акти гасіння пожеж в Луганській області. Зокрема, рятувальні загони ДСНС до місця пожежі не виїжджали. Натомість посадовці підробляли акти про їх гасіння. Серед обвинувачених є 30-річний начальник одного з відділів ДСНС Луганської області. Він доручав підлеглим заносити до офіційних документів викривлену інформацію.

Нагадаємо, восени на території Луганської області виникли масштабні пожежі. Через них було відкрито 11 кримінальних проваджень, орієнтовна площа пожеж становить 22 121 гектар. Внаслідок пожеж загинуло 11 людей, пошкоджено чотири сотні будинків. Уряд виділив 185 млн грн для потерпілих.

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