Мітинги у підтримку Михайла Федорова / © Getty Images

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Михайло Федоров відреагував на масштабні мітинги по Україні, які сколихнули суспільство після рішення Володимира Зеленського відправити його у відставку із посади міністра оборони.

Про це колишній міністр оборони сказав під час брифінгу у четвер, 16 липня.

За словами Федорова, український народ вийшов не за нього, а за майбутнє країни.

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«Міністр оборони — це квота президента. Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ, але він вийшов не за конкретного міністра Федорова. Він вийшов за себе і надії, які з’явилися, коли відбулося перехоплення ініціативи на полі бою та в небі. Чому вона зараз зламалася? Ми — із неї звертаємо, є ризики. Він вийшов за це», — прокоментував він.

Він додав, що «український народ відчуває, коли щось відбувається не на основі цінностей, які відбуваються у країні. І тому така реакція».

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, напередодні стало відомо про відставку Михайла Федорова із посади міністра оборони. Це викликало сильне обурення серед українського народу. Наступного дня люди вийшли на протести, які охопили низку міст. На мітинги зібралися тисячі людей.

За словами глави держави, він звільнив Федорова через конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Федоров розповів, що під час розмови із Зеленським отримав від нього пропозицію залишитися працювати в команді влади.

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