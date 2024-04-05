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Масштабні обстріли прикордонних регіонів України: експерт пояснив мету окупантів

Масштабні обстріли прикордонних регіонів України: експерт пояснив мету окупантів

Наслідки російського обстрілу / Фото: Associated Press

Армія РФ традиційно використовує для залякування удари по цивільних.

Масштабними обстрілами прикордонних регіонів України російська окупаційна армія намагається тероризувати цивільне населення, щоб зменшити спротив вторгненню.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко  в ефірі "1+1".

За його словами, такий терор проти цивільного населення Росія використовує традиційно.

“У будь-яких війнах, в яких брала участь Росія, вона завжди використовувала терор проти цивільного населення, як один з елементів впливу, морально-психологічного тиску... Щоб люди боялися, щоб створювати внутрішній хаос, щоб зменшувався спротив вторгненню”, - пояснив експерт.

На підтвердження своїх слів він навів, зокрема, приклад Грузії, де перед вторгненням у 2008 році РФ завдала удару по цивільних.

“Аналогічно в Сирії – постійно школи, лікарні, [житлові] квартали просто знищувалися російською авіацію, фактично, безкарно. І так само вони зараз намагаються діяти, в тому числі, в прикордонній смузі з Україною - Сумська область, Харківська область", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у прикордонному з Росією Харкові усувають наслідки учорашньої атаки безпілотників. П’ятнадцять "Шахедів" запустили росіяни напередодні по місту. Ударів завдавали двома хвилями. Загинула жінка, а під час повторного обстрілу — троє рятувальників.

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