Масштабні обстріли прикордонних регіонів України: експерт пояснив мету окупантів

Масштабними обстрілами прикордонних регіонів України російська окупаційна армія намагається тероризувати цивільне населення, щоб зменшити спротив вторгненню.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "1+1".

За його словами, такий терор проти цивільного населення Росія використовує традиційно.

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“У будь-яких війнах, в яких брала участь Росія, вона завжди використовувала терор проти цивільного населення, як один з елементів впливу, морально-психологічного тиску... Щоб люди боялися, щоб створювати внутрішній хаос, щоб зменшувався спротив вторгненню”, - пояснив експерт.

На підтвердження своїх слів він навів, зокрема, приклад Грузії, де перед вторгненням у 2008 році РФ завдала удару по цивільних.

“Аналогічно в Сирії – постійно школи, лікарні, [житлові] квартали просто знищувалися російською авіацію, фактично, безкарно. І так само вони зараз намагаються діяти, в тому числі, в прикордонній смузі з Україною - Сумська область, Харківська область", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у прикордонному з Росією Харкові усувають наслідки учорашньої атаки безпілотників. П’ятнадцять "Шахедів" запустили росіяни напередодні по місту. Ударів завдавали двома хвилями. Загинула жінка, а під час повторного обстрілу — троє рятувальників.

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