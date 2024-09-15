Масштабні повені у Польщі та Чехії: "УЗ" змінює графік поїздів до України 

Через сильні повені у Польщі та Чехії "Укрзалізниця" змінила графік низки поїздів до України, а деякі рейси взагалі скасували.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

Зазначається, що рейс Відень - Будапешт - Київ сьогодні скасовано. У компанії просять пасажирів із квитками у Відні підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме до Будапешта, а потяги Чоп - Відень - Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої.

Тим часом рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. У понеділок, 16 вересня, очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Поїзди від і до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком, наголошують у компані.

Як повідомлялося, східну Європу накрив циклон "Борис". У Польщі, Румунії та Чехії сильні повені, а в Австрії снігопади й лавини. У Словаччині та Угорщині є загроза виходу Дунаю з берегів через рясні опади.