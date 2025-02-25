Масштабні пожежі на полігоні відходів: в Одещині оголосили підозру директору підприємства (фото)

Через службову недбалість та порушення екологічних норм на полігоні твердих побутових відходів сталися масштабні пожежі, які призвели до забруднення повітря.

Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України.

"Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості і забрудненні атмосферного повітря небезпечними речовинами та відходами через порушення спеціальних правил, що створило загрозу для життя, здоров’я людей і довкілля", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець не забезпечив належну охорону території та не вживав заходів протипожежної безпеки та не контролював накопичення біогазу, що призвело до кількох масштабних пожеж.

Пожежа на сміттєзвалищі / Фото: Офіс генерального прокурора

Пожежа на сміттєзвалищі / Фото: Офіс генерального прокурора

Пожежа на сміттєзвалищі / Фото: Офіс генерального прокурора

Пожежа на сміттєзвалищі / Фото: Офіс генерального прокурора

У червні 2023 року на полігоні відбулося займання, яке тривало 11 днів і спричинило викид небезпечних речовин, забруднивши повітря на площі понад 1 га. Восени сталася нова пожежа, що швидко поширилася через суху погоду та вітер. Обидві події завдали екологічної шкоди на суму понад 4,7 млн грн.

Слідчі поліції кваліфікували дії посадовця за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 241 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зниклу 2-річну дівчинку на Полтавщині знайшли жорстоко убитою.

Читайте також: