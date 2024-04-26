Масштабні тривоги: у ЗСУ розповіли, чому вчора часто злітали російські МіГи

Напередодні, 25 квітня, в Україні часто оголошували масштабні повітряні тривоги. Зокрема, тричі "червоніли" всі регіони через зліт МіГів на території РФ.

Чому вчора було чимало тривог - в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Він пояснив, що в росіян постійно відбувається підготовка. За словами Євлаша, не обов'язково винищувач МіГ підіймається у повітря, аби проводити обстріли України.

"Він може здійснювати якісь перельоти, пов'язані з іншими причинами. Зокрема, може здійснюватися патрулювання. Ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які переміщуються і патрулюють повітряний простір. МіГи можуть бути пов'язаними з передислокацією, перебазуванням та іншими повсякденними причинами", - пояснив речник ПС.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, в Україні часто лунали сирени. Деякі були пов'язані із загрозою застосування балістичного озброєння та активністю російської тактичної авіації. Крім того, тричі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зльоти МіГів: о 10:30, 13:53 та 16:44.

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