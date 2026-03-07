Масштабні удари по позиціях РФ: ЗСУ вдарили по об’єктах ворога на кількох напрямках (відео)

ЗСУ / © Associated Press

Українські захисники завдали успішного удару по важливому об’єкту російських військових у районі Донецького аеропорту (ДАП). Ціллю стало місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу «Шахед».

Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ.

Операцію здійснили підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ. Для атаки використали ракети ATACMS та SCALP.

На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію. Окрім атаки на ДАП, протягом 6 березня та у ніч на 7 березня підрозділи Сил оборони України завдали противнику низку інших уражень.

Пункти управління. Уражено пункт управління БпЛА в районі Діброви (Луганська область) та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (Харківська область).

Артилерія. Під вогонь потрапили вогневі позиції окупантів у районах Тавільжанки, Воскресенки та Новопавлівки.

Жива сила. Підтверджено влучання по районах зосередження особового складу ворога у Новогригорівці, Залізничному (Запорізька область), Торському (Донецька область) та Сопичі на Сумщині.

Наразі ступінь завданих збитків та точні втрати російських військ уточнюються. Проте вже зараз зрозуміло, що такі дії суттєво впливають на боєздатність ворога.

«Системне ураження пунктів управління БпЛА, артилерійських позицій та живої сили противника послаблює його можливості щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій», — наголосили у Силах оборони.

Нагадаємо, спецпідрозділи ГУР разом із Силами оборони зупинили наступ росіян на Запорізькому напрямку. Вже три місяці розвідники тримають оборону на цій ділянці, не даючи ворогу просунутися до обласного центру.

Українські військові підтвердили пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту Росії внаслідок удару по військово-морській базі в Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».