Масштабні відключення світла: Кім попередив про критичні перебої з електропостачанням

Кім закликав громади Миколаївщини готуватися до ускладнення ситуації / © www.freepik.com/free-photo

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив мешканців та громади про можливе погіршення електропостачання в області.

Про це Кім повідомив у своєму дописі в соцмережі Threads.

«Прогноз по електриці поганий! Тож готуйтесь! Перекриття доріг електрики не додасть! А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж звʼязку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію! Самі теж готуємось», — написав Кім.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що в Миколаївській області запровадили масштабні відключення електроенергії через перевантаження транзитних мереж. Саме через них енергія, включно з імпортованою, передається із заходу на схід України.

Віталій Кім також застерігав, що жителям регіону варто готуватися до найгіршого сценарію — можливі лише дві години світла на добу.

Очільник області закликав громади заздалегідь подавати заявки на отримання генераторів для критичної інфраструктури, особливо для веж зв’язку, щоб мінімізувати наслідки перебоїв у постачанні електроенергії.

Українцям також радять запасатися водою та продуктами. МВС закликає жителів подбати про базову готовність до можливих тривалих відключень світла та теплопостачання. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3-5 днів.