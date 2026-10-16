Атака РФ на енергетику Рівненщини

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У Рівному та прилеглих районах зафіксували масштабні відключення електроенергії після російської атаки дронів. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, яка забезпечує електропостачання Рівненської області. У Луцьку також тривають відновлювальні роботи — мережі міста постраждали внаслідок нічних ударів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго». Енергетики працюють над відновленням живлення за резервними схемами.

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Чому в Рівному та області зникло світло

В «Укренерго» повідомили, що внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання Рівненщини.

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«Внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" — ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. Внаслідок цього — фіксуються масштабні знеструмлення у м. Рівне і довколишніх районах», — повідомили в компанії.

Пошкодження магістральних мереж можуть впливати на електропостачання значних територій, адже через них електроенергія передається до розподільчих мереж, а звідти — до споживачів.

Коли відновлять електропостачання в Рівному

Енергетики вже працюють над відновленням живлення для знеструмлених споживачів. Для цього планують використовувати резервні схеми, які дають змогу подавати електроенергію в обхід пошкоджених ділянок мережі.

«Енергетики вже працюють над тим, щоб організувати заживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами», — зазначили в «Укренерго».

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Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Точних строків повного відновлення електропостачання в компанії не назвали.

Яка ситуація зі світлом у Луцьку

Наслідки російських дронових атак ліквідовують також у Волинській області. За інформацією «Укренерго», серйозних пошкоджень зазнали мережі живлення Луцька.

«Також тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема — у м. Луцьк, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок дронових атак минулої ночі», — повідомили в компанії.

Отже, енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру у двох західних регіонах України.

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«Укренерго» закликає мешканців, у яких є електроенергія, ощадливо її використовувати. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та уникнути вимушених обмежень у період вечірнього піку споживання.

«Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її максимально ощадливо. Це допоможе енергетикам швидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та уникнути застосування вимушених обмежень у період вечірнього піку енергоспоживання», — закликали в компанії.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, у Рівному на тлі повітряної тривоги лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки в місті, а в Мережі з’явилися повідомлення про пожежі.

Водночас наслідки російських атак відчули й на Волині. Після удару РФ по Луцьку виникли масштабні знеструмлення: без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів. Мешканців попередили, що відключення можуть тривати щонайменше 24 години.

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