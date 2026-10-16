ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
2 хв

РФ вдарила по енергетиці: у двох обласних центрах — масштабні відключення світла

Після атаки дронів РФ пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ на енергетику Рівненщини

Атака РФ на енергетику Рівненщини

У Рівному та прилеглих районах зафіксували масштабні відключення електроенергії після російської атаки дронів. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, яка забезпечує електропостачання Рівненської області. У Луцьку також тривають відновлювальні роботи — мережі міста постраждали внаслідок нічних ударів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго». Енергетики працюють над відновленням живлення за резервними схемами.

Чому в Рівному та області зникло світло

В «Укренерго» повідомили, що внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання Рівненщини.

«Внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" — ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. Внаслідок цього — фіксуються масштабні знеструмлення у м. Рівне і довколишніх районах», — повідомили в компанії.

Пошкодження магістральних мереж можуть впливати на електропостачання значних територій, адже через них електроенергія передається до розподільчих мереж, а звідти — до споживачів.

Коли відновлять електропостачання в Рівному

Енергетики вже працюють над відновленням живлення для знеструмлених споживачів. Для цього планують використовувати резервні схеми, які дають змогу подавати електроенергію в обхід пошкоджених ділянок мережі.

«Енергетики вже працюють над тим, щоб організувати заживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами», — зазначили в «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Точних строків повного відновлення електропостачання в компанії не назвали.

Яка ситуація зі світлом у Луцьку

Наслідки російських дронових атак ліквідовують також у Волинській області. За інформацією «Укренерго», серйозних пошкоджень зазнали мережі живлення Луцька.

«Також тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема — у м. Луцьк, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок дронових атак минулої ночі», — повідомили в компанії.

Отже, енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру у двох західних регіонах України.

«Укренерго» закликає мешканців, у яких є електроенергія, ощадливо її використовувати. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та уникнути вимушених обмежень у період вечірнього піку споживання.

«Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її максимально ощадливо. Це допоможе енергетикам швидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та уникнути застосування вимушених обмежень у період вечірнього піку енергоспоживання», — закликали в компанії.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, у Рівному на тлі повітряної тривоги лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки в місті, а в Мережі з’явилися повідомлення про пожежі.

Водночас наслідки російських атак відчули й на Волині. Після удару РФ по Луцьку виникли масштабні знеструмлення: без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів. Мешканців попередили, що відключення можуть тривати щонайменше 24 години.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie