Атомна електростанція / © ТСН

Реклама

Масштабні відключення світла в четвер, 19 листопада, пов’язані з вимушеним зменшенням генерації електроенергії на трьох українських АЕС. Російська терористична армія повітряними ударами пошкодила лінії, які передають електроенергію від атомних електростанцій.

Про це повідомили у ДТЕК.

У повідомленні енергетики наголосили, що вироблену на атомних електростанціях енергію просто неможливо доставити до споживачів.

Реклама

«Через пошкодження мереж три українські атомні електростанції вимушено зменшили потужність. Хмельницька та Рівненська АЕС ще від початку листопада знизили генерацію, а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію», — пояснили у ДТЕК.

Також втратила частину зовнішнього підключення Південноукраїнська АЕС.

«Загалом 4 з 9 реакторів сьогодні працюють на зниженій потужності», — зазначили в ДТЕК.

Додатковим фактором, який призводить до вимушених відключень, стало збільшене споживання електроенергії через похолодання.

Реклама

«Енергетики працюють без перерви, але кожна нова атака робить ситуацію складнішою», — пояснили у ДТЕК, нагадавши, що 19 листопада під ударами російських терористів були Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.

Нагадаємо, в четвер, 20 листопада, в Києві та більшості областей припинили діяти графіки відключення світла. Почали діяти екстрені та аварійні відключення.