- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Масштабні відключення світла запланували в Одеському районі: яка причина
В Одеському районі проведуть ключовий ремонт енергообладнання.
В Одеській області триває підготовка енергомереж до опалювального сезону та пікових зимових навантажень. У зв’язку з цим, енергетики анонсували тимчасове відключення електроенергії для частини споживачів в Одеському районі.
Про це повідомили у ДТЕК.
7 листопада з 08:00 до 20:00 у районі будуть проводитися планові ремонтні роботи на енергообладнанні.
«Роботи є частиною підготовки електромереж до зимових пікових навантажень. Щоб забезпечити роботи були безпечними, обладнання буде знеструмлено, тому в домівках клієнтів тимчасово не буде світла», — пояснили в енергокомпанії.
Мета цих ремонтів — зміцнити мережу та забезпечити максимально стабільне електропостачання взимку.
Нагадаємо, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти змушують «Укренерго» запроваджувати заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.
