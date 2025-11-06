Масштабні відключення світла запланували в Одеському районі: яка причина

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

В Одеській області триває підготовка енергомереж до опалювального сезону та пікових зимових навантажень. У зв’язку з цим, енергетики анонсували тимчасове відключення електроенергії для частини споживачів в Одеському районі.

Про це повідомили у ДТЕК.

7 листопада з 08:00 до 20:00 у районі будуть проводитися планові ремонтні роботи на енергообладнанні.

Реклама

«Роботи є частиною підготовки електромереж до зимових пікових навантажень. Щоб забезпечити роботи були безпечними, обладнання буде знеструмлено, тому в домівках клієнтів тимчасово не буде світла», — пояснили в енергокомпанії.

Мета цих ремонтів — зміцнити мережу та забезпечити максимально стабільне електропостачання взимку.

Нагадаємо, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти змушують «Укренерго» запроваджувати заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Раніше ми писали, Портников оцінив, чи можливий повний блекаут в Україні внаслідок ударів Росії по енергосистемі.