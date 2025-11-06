ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Масштабні відключення світла запланували в Одеському районі: яка причина

В Одеському районі проведуть ключовий ремонт енергообладнання.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

В Одеській області триває підготовка енергомереж до опалювального сезону та пікових зимових навантажень. У зв’язку з цим, енергетики анонсували тимчасове відключення електроенергії для частини споживачів в Одеському районі.

Про це повідомили у ДТЕК.

7 листопада з 08:00 до 20:00 у районі будуть проводитися планові ремонтні роботи на енергообладнанні.

«Роботи є частиною підготовки електромереж до зимових пікових навантажень. Щоб забезпечити роботи були безпечними, обладнання буде знеструмлено, тому в домівках клієнтів тимчасово не буде світла», — пояснили в енергокомпанії.

Мета цих ремонтів — зміцнити мережу та забезпечити максимально стабільне електропостачання взимку.

Нагадаємо, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти змушують «Укренерго» запроваджувати заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Раніше ми писали, Портников оцінив, чи можливий повний блекаут в Україні внаслідок ударів Росії по енергосистемі.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie