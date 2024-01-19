Масштабний блекаут в Криму: у ЗСУ прокоментували знеструмлення на півострові

Ввечері 18 січня в анексованому Криму стався масштабний блекаут. Це говорить про те, що Україна нищить військовий потенціал Росії на півострові не тільки у суто вогневий спосіб.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у марафоні "Суспільне. Спротив"

Вона наголосила, що військові бази росіян теж живляться із загальної електроенергії півострова. А "ускладнення життя" цих баз є одним із завдань ЗСУ.

"Ситуація в Криму триває під гаслом продовження сезону "бавовни". Тому будуть ще відповідні зміни і в загальній логістиці. Нищення потенціалу ворога відбувається не тільки в суто вогневий спосіб. Треба розуміти, що військові бази, які розгорнуті на Кримському півострові, так само живляться від тої електрики, яка передбачена в загальному порядку, так само мають і водопостачання, і ускладнення їхнього життя. Це теж одне з наших завдань", - наголосила вона.

Як повідомлялося, в окупованому Криму стався масштабний блекаут – припинилося електропостачання в багатьох населених пунктах півострова. Повністю без світла опинилися Керч, Євпаторія, Судак і Роздольне. В Севастополі та Сімферополі без світла опинилися великі райони. Коментуючи ситуацію, самопроголошений "гауляйтер Криму" Сергій Аксьонов заявив, що часткове відключення електрики сталося внаслідок аварійного спрацювання обладнання на Балаклавській ТЕС.

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