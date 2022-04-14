Масштабний наступ на Донбас може розпочатися в найближчі 10 днів - у Міноборони Франції дали прогноз

Масштабний наступ на Донбас може розпочатися в найближчі 10 днів - у Міноборони Франції дали прогноз

Росія має намір захопити Донецьку та Луганську області або навіть просунутися до Дніпра, кажуть в оборонному відомстві Франції.

Російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України. Окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів.

Такий прогноз озвучив прессекретар Французьких збройних сил полковник Паскаль Ланні, пише CNN.

"Впродовж наступних кількох днів, можливо, приблизно 10 днів, Росія може відновити свої зусилля з широкомасштабного наступу на сході та півдні, щоб завоювати Донецьку та Луганську області, або навіть просунутися аж до Дніпра, якщо це дозволять її можливості", - сказав він журналістам.

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Також на його думку, російські війська завдають авіаударів і бомбардувань по Україні не лише для того, щоб послабити злагодженість української оборонної системи, а й для порушення логістичного руху та потенціалу України, що пояснює повне знищення аеропорту Дніпра окупантами.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що Росія однозначно відновить свій наступ в Україні, і цей другий етап буде більш широкий і кривавий.

Влада України закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватись. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни вбиватимуть мирних людей та прикриватимуться ними, як "живим щитом".

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