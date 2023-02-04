Масштабний обмін полоненими: додому повернулися 116 українських захисників (фото, відео)

Україна повернула з російського полону 116 захисників, які боронили нашу країну на різних напрямках.

До України повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.

Про це 4 лютого повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв", - написав Єрмак.

Він додав, що додому повернулися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, а також вісім бійців ТрО, семеро захисників з Нацгвардії, шестеро — з Нацполіції, п‘ятеро — з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. Серед звільнених з полону — двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - додав Єрмак.

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