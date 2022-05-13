Масштабний удар по Кременчуку: з 12 випущених ракет, дві вдалося збити зі "Стінгера"

Масштабний удар по Кременчуку: з 12 випущених ракет, дві вдалося збити зі "Стінгера"

З 12 випущених крилатих ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, вдалося збити дві.

Українські захисники збили ці дві ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

Про це сьогодні, 13 травня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер", - повідомив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, однією з причин переходу окупантів до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка зазнає великих втрат.

Нагадаємо, 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука ввечері 12 травня. Більшість із них поцілили по нафтопереробному заводу, який не працював через наслідки першого ворожого удару.

Читайте також: