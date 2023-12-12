Масштабний збій у "Київстар": абоненти – без зв'язку та Інтернету, ЗМІ кажуть про хакерську атаку

Фахівці мобільного оператора працюють над усуненням проблеми.
У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".
Як пишуть користувачі "Київстар", мережа мобільного оператора не має покриття, а також не ловить Інтернет. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь "мобільна мережа недоступна".
Також неможливо увійти до мобільного застосунку "Київстар".
Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі в Києві, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Так у Львові, у зв’яку з технічною несправністю оператора "Київстар" всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі.
Як зазначили у ЛКП "Львівсвітло", час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін.
Через проблеми з звʼязком у Львові не виключилося нічне освітлення.
Така ж сама проблема є і в Івано-Франківську.
Абоненти "Київстар" наразі не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг. Так, проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг.
"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", - повідомили в Мінцифри.
Що кажуть у "Київстар"
У пресслужбі компанії підтвердили інформацію користувачів про те, що стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Людей просять із розумінням поставитися до проблем, що виникли, та рекомендують скористатися роумінгом.
"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до Інтернету у частини абонентської бази", - наголошують у "Київстар".
Як пише видання DEV, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" нібито стала атака хакерів на ядро мережі.
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