Масштабний збій у "Київстар" вплинув на роботу "Приватбанку": які послуги недоступні

Українці повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою у метро та магазинах.

Масштабний збій у "Київстарі", який стався вранці 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "Приватбанку".

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на "Приватбанк".

"Деякі частини всіх банків, банкоматів і POS-терміналів працюють на мобільних картах. Для терміналів, які працюють на картках Київстару, звичайно, ця проблема впливає на їхню роботу", - пояснив представник банку.

Зокрема, українці повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою у метро та магазинах через збій в роботі "Київстару".

Нагадаємо, віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, коли будуть усунуті проблеми зі зв'язком "Київстар".

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