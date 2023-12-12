Масштабний збій у "Київстар" вплинув на роботу "Приватбанку": які послуги недоступні

Українці повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою у метро та магазинах.
Масштабний збій у "Київстарі", який стався вранці 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "Приватбанку".
Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на "Приватбанк".
"Деякі частини всіх банків, банкоматів і POS-терміналів працюють на мобільних картах. Для терміналів, які працюють на картках Київстару, звичайно, ця проблема впливає на їхню роботу", - пояснив представник банку.
Зокрема, українці повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою у метро та магазинах через збій в роботі "Київстару".
Нагадаємо, віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, коли будуть усунуті проблеми зі зв'язком "Київстар".
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