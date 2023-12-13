Масштабний збій у "Київстарі": у компанії розповіли, коли відновлять зв'язок

Минуло доба, як у "Київстарі" стався масштабний збій, пов'язаний з хакерською атакою. Наразі компанія розглядає декілька сценаріїв щодо відновлення зв'язку.

Про це розповів в інтерв'ю Forbes президента компанії Олександр Комаров.

"Це найважче питання сьогодні (інтерв'ю Комаров давав 12 грудня - Ред.), тому що я не хочу цим спекулювати. У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований Інтернет для нашої бази Інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого Інтернету", - наголосив він.

Комаров пояснює, що з мобільними послугами трохи важче. Президент компанії сподівається, що вже сьогодні, 13 грудня, вдасться почати відновлювати цей сервіс.

"Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, що залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр", - пояснив Комаров.

За його словами, відновлення - це складний ітераційний процес.

"З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку - ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати", - додав Комаров.

Читайте провідні новини дня:

Хакерська атака на "Київстар"

Зранку 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Зокрема, йдеться не лише про проблеми з покриттям, а також не працює і дротовий Інтернет.

У компанії збій підтвердили, а потім назвали причини проблеми. Відомо, що масштабний технічний збій стався через "потужну хакерську атаку".

Зазначається, що кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ. Одна із версій, яку наразі досліджують правоохоронці, – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Провадження відкрите за вісьмома статтями ККУ.

Читайте також: