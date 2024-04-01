Масштабний збій у Monobank: що відомо і коли запрацює застосунок

Через збій клієнти банку не можуть здійснювати жодних операцій за своїми картами.

У мобільному застосунку Monobank 1 квітня стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі онлайн-банкінгу.

Наявність збою о 13:43 підтвердив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

“Трохи впали. Перепрошую”, — написав він, не уточнивши причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.

Зокрема, при спробі запустити програму Монобанку з'являється повідомлення про помилку. Через збій клієнти банку не можуть здійснювати жодних операцій за своїми картами. Неможливо переслати та прийняти кошти, не вдається навіть перевірити власний рахунок.

Нагадаємо, 3 березня у Monobank стався технічний збій. Менш ніж за дві години несправності вдалося усунути.

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