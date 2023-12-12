Масштабний збій у роботі "Київстар": як залишатися зі зв'язком та Інтернетом (інструкція)

Фахівці працюють над усуненням проблеми.
У вівторок, 12 грудня, у роботі "Київстар" стався масштабний збій. Аби залишатися зі зв'язком, потрібно перепідключитися до іншого оператора.
Як здійснити перепідключення до іншого оператора:
- Відключити автовибір мережі;
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі оператора "Київстар" стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням проблеми.
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