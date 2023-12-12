Масштабний збій у роботі "Київстар": як залишатися зі зв'язком та Інтернетом (інструкція)

У вівторок, 12 грудня, у роботі "Київстар" стався масштабний збій. Аби залишатися зі зв'язком, потрібно перепідключитися до іншого оператора.

Як здійснити перепідключення до іншого оператора:

Відключити автовибір мережі;

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA , UA-KYIVSTAR чи LIFECELL ;

, чи ; Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі оператора "Київстар" стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

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