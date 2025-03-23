Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці": коли зникнуть величезні черги до кас

"Укрзалізниця" надасть можливість усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 23-24 березня.

У неділю, 23 березня, на залізничних вокзалах України утворилися величезні черги до кас через збій у роботі онлайн-сервісів "Укрзалізниці".

Як повідомляють київські Telegram-канали, на Центральному вокзалі Києва, де працюють лише 4 каси по Україні та 2 міжнародні, доводиться стояти в черзі по 40-50 хв.

В "Укрзалізниці" підтвердили підвищене навантаження на касирів залізничних станцій у всій країні.

У залізничній компанії наголосили, що у касах продаються квитки на всі рейси, щоб, поки триває відновлення онлайн-сервісів, рух ані на хвилину не спинявся й усі могли їхати.

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"Ми також дамо можливість усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 23-24 березня, зробити це онлайн", - пообіцяли залізничники.

Для цього потрібно щонайменше за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

"Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем", - запевнили в компанії.

В "Укрзалізниці" обіцяють у понеділок, 24 березня, у першій половині дня повідомити про оновлення.

Нагадаємо, 19 березня, російські безпілотники завдали удару по енергосистемі української залізниці на Дніпропетровщині, знеструмивши певні ділянки.

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