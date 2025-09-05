- Дата публікації
Масштабну пожежу в Дніпрі супроводжують вибухи: що відомо
Офіційної інформації про причини загорання, постраждалих чи масштаби руйнувань наразі немає
У п’ятницю, 5 вересня, у місті Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на території промислової зони на правому березі.
Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.
Величезний стовп диму над промисловим об’єктом видно з різних куточків міста.
Як повідомляють очевидці, пожежу супроводжують вибухи.
Через цей інцидент рух однією з вулиць перекрито, а персонал із сусідніх приміщень евакуювали.
Офіційної інформації про причини загорання, постраждалих чи масштаби руйнувань наразі немає.
Нагадаємо, увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Очевидці повідомляють про атаку дронів на стратегічний для окупантів об’єкт.