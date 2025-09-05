ТСН у соціальних мережах

487
1 хв

Масштабну пожежу в Дніпрі супроводжують вибухи: що відомо

Офіційної інформації про причини загорання, постраждалих чи масштаби руйнувань наразі немає

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа в Дінпрі

Пожежа в Дінпрі / © скриншот з відео

У п’ятницю, 5 вересня, у місті Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на території промислової зони на правому березі.

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

Величезний стовп диму над промисловим об’єктом видно з різних куточків міста.

Як повідомляють очевидці, пожежу супроводжують вибухи.

Через цей інцидент рух однією з вулиць перекрито, а персонал із сусідніх приміщень евакуювали.

Офіційної інформації про причини загорання, постраждалих чи масштаби руйнувань наразі немає.

Нагадаємо, увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Очевидці повідомляють про атаку дронів на стратегічний для окупантів об’єкт.

