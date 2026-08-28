Масштабний блекаут на окупованих територіях: дрони вдарили по ТЕС у Щасті

Масштабний блекаут на окупованих територіях

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У ніч проти 28 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей зафіксували масштабне знеструмлення.

Про це інформують російське незалежне медіа ASTRA та моніторингові Telegram-канали.

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Про загрозу атак безпілотників місцеві ресурси почали повідомляти ще близько 21:00 27 серпня.

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Ближче до опівночі в соціальних мережах почали з’являтися численні повідомлення про перебої з електропостачанням. Зокрема, в окупованому Донецьку світло, за попередніми даними, зникло приблизно о першій годині ночі 28 серпня.

Місцеві жителі заявили, що після удару БпЛА спалахнула Луганська ТЕС у місті Щастя. У мережі також опублікували фотографії, на яких, як стверджується, видно пожежу на об’єкті.

Після цього про масові відключення електроенергії почали повідомляти з території так званої «ДНР», а також з окупованих частин Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас місцеві пабліки наголошували, що «точної та офіційної інформації немає».

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Раніше повідомлялося, що окупаційна влада на Луганщині фактично провалює підготовку до нового опалювального сезону, плани з ремонту тепломереж різко скоротили.

Ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, після «прильоту» спалахнула масштабна пожежа.

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