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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масштабний блекаут на окупованих територіях: дрони вдарили по ТЕС у Щасті

Попередньо, причиною стала атака безпілотників на Луганську ТЕС у місті Щастя.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масштабний блекаут на окупованих територіях

Масштабний блекаут на окупованих територіях

У ніч проти 28 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей зафіксували масштабне знеструмлення.

Про це інформують російське незалежне медіа ASTRA та моніторингові Telegram-канали.

Про загрозу атак безпілотників місцеві ресурси почали повідомляти ще близько 21:00 27 серпня.

Ближче до опівночі в соціальних мережах почали з’являтися численні повідомлення про перебої з електропостачанням. Зокрема, в окупованому Донецьку світло, за попередніми даними, зникло приблизно о першій годині ночі 28 серпня.

Місцеві жителі заявили, що після удару БпЛА спалахнула Луганська ТЕС у місті Щастя. У мережі також опублікували фотографії, на яких, як стверджується, видно пожежу на об’єкті.

Після цього про масові відключення електроенергії почали повідомляти з території так званої «ДНР», а також з окупованих частин Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас місцеві пабліки наголошували, що «точної та офіційної інформації немає».

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада на Луганщині фактично провалює підготовку до нового опалювального сезону, плани з ремонту тепломереж різко скоротили.

Ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, після «прильоту» спалахнула масштабна пожежа.

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