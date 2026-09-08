Масштабний блекаут на півдні країни: влада повідомила про транспортний колапс

Херсон і Миколаїв раптово залишилися без світла

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У двох південних обласних центрах України несподівано зникло електропостачання, що миттєво призвело до перебоїв у роботі міської інфраструктури. Наразі місцева влада та енергетики екстрено з’ясовують точні причини цього масштабного знеструмлення.

Про ситуацію у своїх офіційних телеграм-каналах повідомили Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

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Ситуація в Миколаєві

У Миколаєві раптове відключення світла повністю охопило всі житлові райони міста. Наразі відповідні енергетичні служби вже працюють на місцях і активно з’ясовують причину цієї аварійної ситуації.

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Через відсутність напруги в електромережі місто відразу зіткнулося з серйозними проблемами в роботі громадського транспорту. Міський голова підтвердив, що наразі вулицями обласного центру повністю не курсують трамваї.

Щоб компенсувати транспортний колапс, на лінії вивели спеціальні тролейбуси, здатні долати до 20 кілометрів на автономному ходу.

«Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково», — пообіцяв Олександр Сєнкевич мешканцям міста.

Знеструмлення Херсона

Схожа критична ситуація з електропостачанням синхронно виникла і на території сусіднього регіону. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько підтвердив, що світло зникло у всій місцевій громаді.

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Профільні фахівці вже розпочали оперативні роботи, щоб встановити першоджерело такого раптового знеструмлення. «Прошу зберігати спокій, із розумінням поставитися до ситуації та стежити за офіційними повідомленнями«, — закликав Ярослав Шанько.

Робота Пунктів незламності

Для підтримки цивільного населення в умовах тривалого блекауту херсонська влада розгорнула мережу спеціальних локацій. Йдеться про Пункти незламності, які працюють у цілодобовому режимі та завжди готові приймати громадян.

У цих безпечних місцях мешканці знеструмлених районів можуть безперешкодно зарядити свої мобільні пристрої. Крім того, там можна скористатися стабільним зв’язком та отримати інші базові соціальні послуги.

Щоб дізнатися точну адресу найближчого пункту, людям радять звертатися до єдиного контакт-центру. Для цього фахівці запустили спеціальну гарячу лінію за номером 0800 101 102, де оператори оперативно нададуть усю необхідну допомогу.

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