Масштабний блекаут охопив регіон України: без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів

Блекаут на Дніпропетровщині / © Getty Images

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Понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині залишилися без електроенергії через повторні російські атаки на енергосистему.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Своєю чергою, у ДТЕК підтвердили масштабні знеструмлення в області.

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Відключення світла на Дніпропетровщині 8 листопада: які райони залишилися без електрики

«Понад 600 тисяч споживачів залишилися без електрики у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах через ворожі атаки на енергосистему», — повідомив Олександр Ганжа.

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За інформацією ДТЕК, знеструмлення охопили Павлоградський, Самарівський, Кам’янський і Дніпровський райони, а також місто Дніпро. Через знеструмлення лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

За словами Олександра Ганжі, енергетики зможуть розпочати відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація. Через загрозу повторних обстрілів ремонтні бригади поки не можуть працювати на пошкоджених об’єктах.

У ДТЕК зазначили, що першочергове завдання — заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Олександр Ганжа закликав мешканців області, у яких є електроенергія, ощадливо її споживати. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

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«Прошу тих, хто має світло, ощадно споживати електроенергію. Стабільність енергосистеми залежить від кожного з нас», — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 7 листопада через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла у Дніпрі залишилися понад 60 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи мали розпочати, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Також 8 листопада в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запровадили в усіх регіонах, а тривалість знеструмлень залежить від черги та графіка, оприлюдненого обленерго.

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