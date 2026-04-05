Укрaїнa
699
1 хв

Масштабний блекаут стався на Донбасі: Донецьк і Маріуполь — без світла (фото)

Частина тимчасово окупованого Донбасу залишилася без електрики. Повідомляють про перебої зі зв’язком, водою і не лише.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Блекаут у кількох містах Донбасу

В тимчасово окупованій частині Донбасу 5 квітня стався масштабний збій електропостачання. Без світла залишилися Донецьк, Маріуполь та низка інших міст регіону.

Про це повідомляють окупаційна влада і Телеграм-канал «Supernova+».

За наявною інформацією, через перебої в енергомережі частина Донецька досі залишається знеструмленою. Мешканців попереджають, що через нестабільне електропостачання можливі тимчасові перебої в роботі мобільного зв’язку та Інтернету.

Місцеві пабліка повідомляють, що атакована Старобешівська ТЕС — теплова електростанція, розташована поблизу селища Старобешевого і Нового Світу.

Блекаут в Донецьку Фото скрін відео

Блекаут на Донбасі: що відомо

Про відключення світла також повідомляли в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та прилеглих населених пунктах. У деяких районах електроенергія з’являється на короткий час, після чого знову зникає. Подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

Окупаційна адміністрація підтвердила перебої та заявила про поступове відновлення електропостачання в окремих районах, однак значна частина територій залишається без світла.

«За інформацією, що надійшла, через перебої з електропостачанням Донецьк залишається частково знеструмлений. У зв’язку з нестабільним електропостачанням можливі короткочасні перебої у роботі мобільного зв’язку та Інтернету», — написав окупаційний мер Донецька пропагандист Олексій Кулемзін.

