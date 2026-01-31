Масштабний блекаут в Україні: коли повернуться світло та вода, яка ситуація в регіонах

Масштабний блекаут в Україні / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 31 січня, в енергетичній системі України склалася кризова ситуація — цілі регіони зіткнулися із екстреними відключеннями електрики. Відключення струму також перекинулося і на Молдову.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

Ситуація у Києві та областях

31 січня за командою «Укренерго» в багатьох областях України, зокрема і в Києві, почалися екстрені відключення.

Реклама

Через зникнення напруги у столиці тимчасово призупинено рух поїздів у метро та роботу ескалаторів. Мешканці Києва повідомляють і про перебої з водопостачанням та опаленням, що пов’язано з відключенням електроенергії.

У Вінниці зупинилась головна водопровідна станція, усе місто без води.

Без світла повністю залишилась Чернігівська область, критична інфраструктура там працює на альтернативних джерелах.

Українці залишилися без світла / © Associated Press

У АТ «Чернігівобленерго» заявили, що за вказівкою НЕК «Укренерго» в області одночасно задіяли 10 черг графіка аварійних відключень. Там наголосили, що такий режим триватиме до окремого розпорядження диспетчера енергосистеми.

Реклама

У «Житомиробленерго» також підтвердили застосування аварійних відключень 31 січня. Раніше оприлюднені графіки наразі не актуальні. Крім того, повідомляється про перебої з водопостачанням. Внаслідок знеструмлення об’єктів КП «Житомирводоканал» призупинилася робота насосних станцій 1-го та 2-го підйомів — все місто перебуває без води.

В АТ "Сумиобленерго" повідомили про запровадження аварійних графіків для 1–5 черг споживачів на території області. Причиною назвали пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії РФ. Енергетики окремо звернули увагу, що черги під час аварійних відключень не збігаються з чергами погодинних графіків.

За даними «Харківобленерго» у регіоні через ворожі обстріли діють графіки погодинних відключень, але у відомстві застерегли, що в енергомережі спостерігається складна ситуація. У місті не працювало метро.

Херсон також залишився без світла. У місті не курсує транспорт. На тлі блекауту росіяни влаштували обстріл центральної частини міста.

Реклама

Українці залишилися без світла / © Associated Press

Яка причина блекауту

«Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України», — заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це «спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях».

Крім того, були розвантажені блоки атомних електростанцій.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено», — запевнив Шмигаль.

Реклама

«За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин», — повідомили в Міненерго.

У коментарі Telegram-каналу «Труха Україна» очільниця підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб повідомила, що зараз не йдеться про повний блекаут. Вона уточнила, що ситуація складна, але локалізована: у Києві стабілізація системи очікується протягом 4–8 годин, залежно від району, а в інших областях електропостачання може відновитися навіть швидше, оскільки відключення точкові.

До речі, у Мінцифри спростували чутки, що аварію спричинила кібератака. Аварія, за даними влади, відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.

Реакція Зеленського

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді уряду щодо причин аварії та заходів із стабілізації енергосистеми.

Реклама

За словами глави держави, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль поінформували про аварійну ситуацію, що виникла з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови. Зеленський наголосив, що всі необхідні механізми реагування задіяні, а енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Основне завдання — стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.

Молдова

Масштаб проблем є настільки серйозним, що відключення електрики перекинулися і на Молдову, де у частині населених пунктів — включно зі столицею Кишеневом — відключили електрику.

У Національному центрі управління кризами Молдови повідомили, що відключення пов’язане з несприятливими метеоумовами (пізніше це повідомлення видалили), а уряд повідомляє про серйозні проблеми в електроенергетичній мережі України.

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів.

Реклама

Київ переживає одну з найскладніших зим / © Associated Press

Збій в енергосистемі стався під час другої хвилі морозів, які прийшли до України.