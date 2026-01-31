Масштабний блекаут в Україні та сусідніх країнах: Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що причиною масових відключень світла в Україні та сусідніх країнах стала технологічна аварія, спричинена негодою. Версії про кібератаки чи зовнішнє втручання наразі не підтверджуються.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні до українців 31 січня.

Що сталося?

За словами президента, вранці стався збій у роботі енергомережі. З ладу вийшли дві лінії, що з’єднують Україну, Румунію та Молдову. Основними факторами інциденту наразі вважають:

Погодні умови: обмерзання ліній електропередачі.

Автоматика: спрацювання систем захисту, що призвело до відключень.

«Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній», — підкреслив Зеленський.

Де ситуація найскладніша?

Аварія зачепила значну частину країни, проте найбільш критичні наслідки зафіксовано у таких регіонах:

Київ та Київська область; Центральна Україна (зокрема Вінниччина); Чернігівська, Харківська та Сумська області.

Поточний стан відновлення

Протягом дня уряд, Міненерго та енергетичні компанії працювали у надзвичайному режимі. Президент повідомив, що фахівцям вдалося повернути систему до стану, який був до аварії. Наразі триває стабілізація та повне відновлення енергопостачання для споживачів.

Зеленський також висловив подяку ремонтним бригадам та залізничникам, які забезпечили роботу логістики в умовах енергетичного колапсу.

Раніше в «Укренерго» повідомили про те, що енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.