Масштабний колапс на польському кордоні: на пункті пропуску "Шегині" застрягли сотні пасажирів

«Шегині» / © УНІАН

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На українсько-польському кордоні, зокрема на пункті пропуску «Шегині», зафіксовано масштабний транспортний колапс. Через ремонтні роботи, які розпочала польська сторона, рух пасажирських автобусів фактично заблоковано, а час очікування вимірюється десятками годин.

Про ситуацію з місця події повідомляє журналістка «УС» безпосередньо з контрольно-пропускного пункту.

Чому виникли затори?

Критична ситуація на КПП виникла через те, що на польській стороні розпочався ремонт автобусних смуг. Це суттєво знизило пропускну здатність кордону.

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Як пояснила речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда, наразі польська сторона спроможна приймати вкрай обмежену кількість транспорту.

«Наразі Польща пропускає не більше 8 автобусів за 12 годин», — зазначила речниця.

У зв’язку з цим українські прикордонники наполегливо радять водіям та мандрівникам обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, аби уникнути кількагодинних простоїв.

Пасажири кидають речі та йдуть пішки

Для людей, які опинилися в епіцентрі колапсу, ситуація стала критичною. За словами пасажирок Олени та Людмили, які застрягли на кордоні, час очікування в салонах транспорту вже перевищує 10 годин.

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Через ризик запізнитися на літаки або стикувальні рейси в Європі, люди вдаються до радикальних дій:

пасажири змушені залишати автобуси посеред дороги;

перетинають кордон пішки, несучи в руках важкий багаж;

разом із дорослими в чергах та на пішому переході перебувають маленькі діти.

На пункті пропуску «Шегині» утворилися масштабні затори / Відео: УС

Пасажирська пастка: чому перевізники не їдуть в об’їзд?

Жінки також поскаржилися, що вартість квитків за невиконаний до кінця рейс перевізники їм не компенсують.

Водночас самі водії рейсових автобусів не мають права самостійно змінити маршрут і поїхати на інший, менш завантажений пункт пропуску.

Причиною цього є бюрократичні обмеження: міжнародні дозволи перевізників на регулярні маршрути мають жорстку прив’язку до конкретного КПП, тому об’їзд іншим шляхом для них є незаконним.

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Нагадаємо, пункт пропуску «Шегині — Медика», який польська сторона мала повністю закрити для автобусів на півтора року вже від 15 червня 2026 року, все ж таки працюватиме — але лише для автобусів.

Раніше повідомлялось, що Польща хотіла майже на півтора року закрити пункт пропуску «Шегині — Медика» — від 15 червня 2026-го до листопада 2027 року.

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