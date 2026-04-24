Повернення безвісти зниклого, поранені воїни та щемливі кадри зустрічі з рідними: всі деталі великого обміну (фото, відео)
У п'ятницю, 24 квітня, Україна визволила з російського полону 193 захисників, серед яких бійці ЗСУ, Нацгвардії та МВС. Частину героїв незаконно утримували у в'язницях Чечні без офіційного підтвердження їхнього статусу.
У п’ятницю, 24 квітня, Україна провела черговий етап масштабного обміну полоненими, у межах якого вдалося визволити з неволі 193 українських захисників. Додому повернулися представники різних родів військ, частину з яких незаконно утримували на території Чечні.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про обмін полоненими 24 квітня.
Чеченський полон та три роки неволі: кого вдалося визволити
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі обміну полоненими. За його словами, додому повернулися 193 українські воїни: це військові Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту.
За словами глави держави, серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.
Також глава держави показав перші фото повернення героїв:
Президент наголосив, що робота над поверненням українців з російського полону триває щодня, та подякував усім, хто долучається до процесу обмінів — військовим, підрозділам на фронті та міжнародним партнерам, які допомагають у поверненні полонених додому.
Своєю чергою Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звільнених українських захисників росіяни утримували на території Чеченської Республіки. Він також зауважив, що головною особливістю цього обміну став статус повернутих воїнів. За словами омбудсмена, майже ніхто зі списку (крім одного бійця) не був офіційно підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонений.
«Один серед повернутих додому вважався зниклим безвісти. Решта були підтверджені лише з альтернативних джерел», — наголосив Лубінець.
За інформацією Координаційного штабу, серед визволених із полону захисників — представники ЗСУ, значну частину яких становлять десантники. Також додому повернулися моряки, тероборонці, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та фахівці Держспецтрансслужби. До основного списку звільнених рядових і сержантів додалися й кілька офіцерів.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.
Вік визволених захисників — від 24 до 60 років. Наймолодший боєць перебував у неволі від 2023 року після боїв на Донеччині. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.
Подробиці обміну полоненими від Офісу президента та МВС
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів, що цей обмін здійснено за дорученням президента. Також це є фактично другим етапом «великоднього» обміну. Звільненим захисникам уже надають медичну та психологічну допомогу.
Серед визволених багато молоді, зокрема юнаки 2000 року народження, які боронили державу на найскладніших ділянках фронту.
«На волі ― багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні. Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх ― попри все», — повідомив Буданов.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що додому прибули 12 співробітників відомства: 10 нацгвардійців, прикордонник та поліцейський. Цих бійців ворог тримав у неволі найдовше — від двох до трьох років. Усі вони брали участь у запеклих боях на Донеччині та Луганщині.
Перші дзвінки родині та реакція рідних
У Координаційному штабі повідомили, що кожен із визволених захисників обов’язково пройде комплексне медичне обстеження. У відомстві запевнили, що бійцям нададуть професійну підтримку для фізичного та психологічного відновлення, а також виплатять усю належну державну допомогу.
Координаційний штаб також опублікував перші відео, на яких бійці, що повернулися з російської неволі, телефонують до рідних та зустрічаються з ними на українській землі.
«Чекайте, мам… Я дуже сумую і люблю вас, мам…», — каже один із українських воїнів у телефонній розмові, горло якого стискає від сліз.
«А я тобі казав, що ми приїдемо!» — вигукує інший, кидаючись в обійми до родича, який прийшов його зустрічати після повернення з полону.
Для одного українського захисника обмін 24 квітня став по-справжньому особливим, адже саме цього дня йому виповнилося 26 років. У розмові з кореспонденткою ТСН боєць не приховував емоцій: він зізнався, що зустрів свій день народження саме так, як мріяв — на рідній землі.
«Сьогодні мені двадцять шість. День народження. Я хотів зустріти вдома його, і я його зустрів. Я його запам’ятаю на все життя», — розповів захисник.
Насамперед іменинник зателефонував близьким, які вже готуються до зустрічі. За словами захисника, матеріальні дарунки для нього тепер не мають значення. Найбільше він чекає на зустріч із тіткою Мариною, яку називає своєю «найзолотішою людиною» та «сонечком».
«Найкращий подарунок — той, який обійме. Ось той найкращий подарунок», — підсумував іменинник.
Також родичі українських військовослужбовців почали отримувати перші сповіщення про визволення своїх близьких. Серед них сестра одного із захисників, яка не стримала сліз, коли дізналася про повернення брата на підконтрольну Україні територію. Журналісти зафіксували цю емоційну реакцію жінки під час телефонної розмови.
«Вашого брата обміняли», — саме ці слова почула жінка від офіційних представників.
Нагадаємо, попередній масштабний обмін полоненими між сторонами відбувся 11 квітня. Перед Великоднем додому повернулися 175 українців. Вдалось повернути 12 бійців 1-го корпусу НГУ «Азов».
Окрім цього, вдалося повернути додому цивільних українців після тривалого незаконного утримання в Росії від 2022 року.
