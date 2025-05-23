Масштабний обмін полоненими: перші хвилини на рідній землі (щемке відео)

Обмін полоненими / © Telegram / Андрій Єрмак

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Україна реалізувала перший етап обміну полоненими в межах узгодженого з Росією формату «1000 на 1000». До країни повернулись 390 українських громадян — як військові, так і цивільні.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що обмін став можливим завдяки злагодженій та наполегливій роботі всіх українських державних інституцій, задіяних у процесі, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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На місці проведення обміну були присутні представники Офісу Омбудсмана, які контролювали дотримання норм міжнародного гуманітарного права — зокрема Женевських конвенцій — для забезпечення прав людини.

Це лише перший етап масштабного повернення українців. Обмін у форматі «1000 на 1000» передбачає подальші звільнення, над якими Україна продовжує працювати.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про обмін та поділився відео операції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Першими привезли ВАЖКОХВОРИХ⚡️Обмін 1000 на 1000 НАЖИВО у ТСН

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Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустем Умєрова, списки для наймасштабнішого від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.

Він зазначив, що повернення з російського полону 390 українських громадян стало результатом чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента.