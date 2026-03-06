Масштабний ремонт доріг 2026: коли відновлять та які дві траси у пріоритеті

Ремонт доріг / © КМДА

Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Пріоритетні маршрути

Уряд готує масштабне рішення щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Вже 6 березня Кабінет міністрів може розподілити додаткові кошти на ремонти, оскільки наявного ресурсу в 4,6 млрд грн недостатньо для подолання наслідків важкої зими.

«Пріоритет — міжнародні й ключові логістичні маршрути. Зокрема, М-05 Київ — Одеса, М-06 Київ — Чоп і дороги, що забезпечують оборонну логістику», — кажуть в Агентстві відновлення.

Терміни завершення робіт

Роботи на цих маршрутах мають завершити до літа.

Днями стало відомо, що скоро виділять додаткові три мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямкові ремонти у прифронтових регіонах, відремонтують дороги загального користування з високою інтенсивністю руху.

Чому псуються дороги / © РБК-Україна

Скільки грошей піде на ремонт доріг

Президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг сьогодні становить 52 млрд грн. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.

Прем’єрка Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд грн (загалом 12,6 млрд) на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.

Нагадаємо, раніше Агентство відновлення пояснило, чому головні траси країни після зими у плачевному стані.