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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
35
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1 хв

Масштабний збій у «Резерв+»: застосунок відновили, але є важливий нюанс

«Резерв+» відновив роботу, але користувачам радять оновити застосунок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Резерв +

Резерв + / © armyinform.com.ua

Після масштабного збою, який стався напередодні, застосунок «Резерв+» запрацював. Авторизація та основні функції застосунку знову відновлені.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«Роботу „Резерв+“ відновлено. Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, аби користуватися «Резерв +» без збоїв, варто оновити застосунок до останньої версії в App Store або Google Play.

Водночас у Міноборони зробили важливе попередження про те, що окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Причиною називають те, що фахівці завершують працювати над усуненням усіх проблем.

Збій у «Резерв+» — що відомо

Зранку 1 вересня у «Резерв+» стався збій. Застосунок вимагав оновлення, але зробити це було неможливо. Не вдавалося увійти та отримати електронний військово-обліковий документ.

У Міністерстві оборони попередили, що після оновлення «Резерв+» все ще можуть виникати проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій. Окрім того, зв’язку з тим, що велика кількість користувачів одночасно входили до застосунку, система зіткнулася з великим навантаженням.



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