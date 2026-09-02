Масштабний збій у «Резерв+»: застосунок відновили, але є важливий нюанс

Резерв + / © armyinform.com.ua

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Після масштабного збою, який стався напередодні, застосунок «Резерв+» запрацював. Авторизація та основні функції застосунку знову відновлені.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

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«Роботу „Резерв+“ відновлено. Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, аби користуватися «Резерв +» без збоїв, варто оновити застосунок до останньої версії в App Store або Google Play.

Водночас у Міноборони зробили важливе попередження про те, що окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Причиною називають те, що фахівці завершують працювати над усуненням усіх проблем.

Збій у «Резерв+» — що відомо

Зранку 1 вересня у «Резерв+» стався збій. Застосунок вимагав оновлення, але зробити це було неможливо. Не вдавалося увійти та отримати електронний військово-обліковий документ.

У Міністерстві оборони попередили, що після оновлення «Резерв+» все ще можуть виникати проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій. Окрім того, зв’язку з тим, що велика кількість користувачів одночасно входили до застосунку, система зіткнулася з великим навантаженням.

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