Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки

Держателі преміальних карток Mastercard® отримають 10% знижки на квитки серії концертів A Concert, що проходять на дахах столичних ТРЦ «Гулівер» та «Рівер Мол». Симфонічний оркестр виконає найкращі композиції світової музики – від класики до сучасних хітів.

Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки

Кияни та гості столиці мають можливість насолодитися унікальними концертами на даху та послухати улюблені композиції у симфонічному аранжуванні.

Концерти під відкритим небом – це чудова нагода перепочити від ритму буднів та відчути особливі моменти натхнення. У програмі – саундтреки з культових фільмів, світові поп- та рок-хіти, твори класиків. А до Дня Незалежності України 24 серпня організатори підготували особливу програму українських хітів, які прозвучать у виконанні симфонічного оркестру на обох локаціях.

Спеціальна пропозиція від Mastercard діє на такі концерти:

На даху ТРЦ «Гулівер»:

22.08 — РОК-ХІТИ

23.08 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND

24.08 — УКРАЇНСЬКІ ХІТИ

28.08 — HANS ZIMMER & LUDOVICO EINAUDI

29.08 — RAMSTEIN

30.08 — IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY, MANESKIN

05.09  — РОК-КЛАСИКА

06.09 — LADY GAGA, ADELE, RIHANNA

07.09 — БАХ & МОЦАРТ

12.09 — THE PRODIGY

13.09 — ПОП-ХІТИ

14.09 — СВІТОВІ ХІТИ: ПОП-КЛАСИКА

У ТРЦ «Рівер Мол»:

22.08 — СВІТОВІ ХІТИ: ПОП-КЛАСИКА

24.08 — УКРАЇНСЬКІ ХІТИ

29.08 — METALLICA, NIRVANA, AC/DC

30.08 — СВІТОВІ ХІТИ

31.08 — LADY GAGA, ADELE, LANA DEL REY

05.09 — ПОП-ХІТИ

11.09 — VIVALDI: ПОРИ РОКУ

12.09 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND

13.09 — РОК-ХІТИ

14.09 — STING, MICHAEL JACKSON, ELTON JOHN 

Як придбати квитки зі знижкою:

  1. Оберіть будь-який з перерахованих вище концертів симфонічного оркестру на сайті concert.ua 

  2. Оплатіть квитки преміальною карткою Mastercard® 

  3. Отримайте 10% знижки

За додатковою інформацією завітайте на офіційний сайт Mastercard.

Також на подіях діє fast line від Mastercard – без черг для користувачів преміальних карток. 

*Спеціальна пропозиція доступна для держателів преміальних карток Mastercard® типу Platinum, World Black Edition та World Elite, емітованих будь-якими банками України.

