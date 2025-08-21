- Дата публікації
Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки Новини компаній
Держателі преміальних карток Mastercard® отримають 10% знижки на квитки серії концертів A Concert, що проходять на дахах столичних ТРЦ «Гулівер» та «Рівер Мол». Симфонічний оркестр виконає найкращі композиції світової музики – від класики до сучасних хітів.
Кияни та гості столиці мають можливість насолодитися унікальними концертами на даху та послухати улюблені композиції у симфонічному аранжуванні.
Концерти під відкритим небом – це чудова нагода перепочити від ритму буднів та відчути особливі моменти натхнення. У програмі – саундтреки з культових фільмів, світові поп- та рок-хіти, твори класиків. А до Дня Незалежності України 24 серпня організатори підготували особливу програму українських хітів, які прозвучать у виконанні симфонічного оркестру на обох локаціях.
Спеціальна пропозиція від Mastercard діє на такі концерти:
На даху ТРЦ «Гулівер»:
22.08 — РОК-ХІТИ
23.08 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
24.08 — УКРАЇНСЬКІ ХІТИ
28.08 — HANS ZIMMER & LUDOVICO EINAUDI
29.08 — RAMSTEIN
30.08 — IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY, MANESKIN
05.09 — РОК-КЛАСИКА
06.09 — LADY GAGA, ADELE, RIHANNA
07.09 — БАХ & МОЦАРТ
12.09 — THE PRODIGY
13.09 — ПОП-ХІТИ
14.09 — СВІТОВІ ХІТИ: ПОП-КЛАСИКА
У ТРЦ «Рівер Мол»:
22.08 — СВІТОВІ ХІТИ: ПОП-КЛАСИКА
24.08 — УКРАЇНСЬКІ ХІТИ
29.08 — METALLICA, NIRVANA, AC/DC
30.08 — СВІТОВІ ХІТИ
31.08 — LADY GAGA, ADELE, LANA DEL REY
05.09 — ПОП-ХІТИ
11.09 — VIVALDI: ПОРИ РОКУ
12.09 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
13.09 — РОК-ХІТИ
14.09 — STING, MICHAEL JACKSON, ELTON JOHN
Як придбати квитки зі знижкою:
Оберіть будь-який з перерахованих вище концертів симфонічного оркестру на сайті concert.ua
Оплатіть квитки преміальною карткою Mastercard®
Отримайте 10% знижки
За додатковою інформацією завітайте на офіційний сайт Mastercard.
Також на подіях діє fast line від Mastercard – без черг для користувачів преміальних карток.
*Спеціальна пропозиція доступна для держателів преміальних карток Mastercard® типу Platinum, World Black Edition та World Elite, емітованих будь-якими банками України.