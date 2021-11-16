У Кропивницькому пенсіонер мастурбував на очах у дітей

Вже незабаром пенсіонер опиниться на лаві підсудних.
У Кропивницькому судитимуть 69-річного чоловіка, який розбещував малолітніх. До суду передали відповідний обвинувальний акт.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.
Подія сталася у вересні цього року на території одного із ліцеїв Кропивницького. За версією слідства, обвинувачений вчинив розбещення трьох малолітніх дівчат шляхом задоволення власної статевої пристрасті у їхній присутності.
69-річного чоловіка звинуватили у розбещенні трьох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).
Досудове розслідування у цій справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, що Миколаївській області чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки.
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