У Кропивницькому пенсіонер мастурбував на очах у дітей

У Кропивницькому пенсіонер мастурбував на очах у дітей

Вже незабаром пенсіонер опиниться на лаві підсудних.

У Кропивницькому судитимуть 69-річного чоловіка, який розбещував малолітніх. До суду передали відповідний обвинувальний акт.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася у вересні цього року на території одного із ліцеїв Кропивницького. За версією слідства, обвинувачений вчинив розбещення трьох малолітніх дівчат шляхом задоволення власної статевої пристрасті у їхній присутності.

69-річного чоловіка звинуватили у розбещенні трьох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).

Досудове розслідування у цій справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що Миколаївській області чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки.

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