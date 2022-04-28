Матеріали для Гааги. 1+1 media систематизує відеодокази численних злочинів рф в Україні

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії. Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, ґвалт та руїни – те, що залишають по собі російські військові.

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі «Матеріали для Гааги» на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі…

Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Важливо, аби події в Україні залишилася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

1+1 media розробила серію відеороликів, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Перше відео з добірки демонструє, як за лічені дні так званої спеціальної операції Бородянка, Маріуполь, Харків, Дніпро, Волноваха були перетворені в міста-руїни, а керівництво рф в особі путіна говорить діаметрально протилежні речі про дії російських військ. Водночас, у відео розвінчується ще один улюблений російський фейк – про те, що українці «чекають на російські війська та готові зустрічати їх з обіймами та вдячністю».

Бородянка

Бородянка_Наталя Диденко

У ролику зафіксовані численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.), а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 4.11.1950 р., Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 р. та Кримінального кодексу України.

Харків_Getty Images

«Уже третій місяць країна здригається від моторошних новин, пов’язаних з повномасштабним вторгненням рф на мирні українські землі. Ми прагнемо, аби весь світ знав правду та не залишив нас сам на сам з ворогом. Усій країні потрібна підтримка цивілізованого світу та рішучі кроки на шляху до прискорення перемоги над агресором. Ми хочемо звернути увагу всього людства на конкретні та реальні злочини, які чинять росіяни в Україні. Війну потрібно негайно припинити, а агресора – притягнути до відповідальності. Тому такі відео – це систематизовані докази всього того звірства, яке відбувається на нашій землі», – коментують в 1+1 media.

Відео доступне англійською мовою. Планується щонайменше 6 подібних відеороликів, які розкриватимуть інші злочини рф на території України відповідно до статей Женевської конвенції.