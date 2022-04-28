Матеріали для Гааги. 1+1 media систематизує відеодокази численних злочинів рф в Україні

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії. Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, ґвалт та руїни – те, що залишають по собі російські військові.
ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі «Матеріали для Гааги» на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі…
Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Важливо, аби події в Україні залишилася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.
1+1 media розробила серію відеороликів, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.
Перше відео з добірки демонструє, як за лічені дні так званої спеціальної операції Бородянка, Маріуполь, Харків, Дніпро, Волноваха були перетворені в міста-руїни, а керівництво рф в особі путіна говорить діаметрально протилежні речі про дії російських військ. Водночас, у відео розвінчується ще один улюблений російський фейк – про те, що українці «чекають на російські війська та готові зустрічати їх з обіймами та вдячністю».
У ролику зафіксовані численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.), а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 4.11.1950 р., Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 р. та Кримінального кодексу України.
«Уже третій місяць країна здригається від моторошних новин, пов’язаних з повномасштабним вторгненням рф на мирні українські землі. Ми прагнемо, аби весь світ знав правду та не залишив нас сам на сам з ворогом. Усій країні потрібна підтримка цивілізованого світу та рішучі кроки на шляху до прискорення перемоги над агресором. Ми хочемо звернути увагу всього людства на конкретні та реальні злочини, які чинять росіяни в Україні. Війну потрібно негайно припинити, а агресора – притягнути до відповідальності. Тому такі відео – це систематизовані докази всього того звірства, яке відбувається на нашій землі», – коментують в 1+1 media.
Відео доступне англійською мовою. Планується щонайменше 6 подібних відеороликів, які розкриватимуть інші злочини рф на території України відповідно до статей Женевської конвенції.