Материнство після 50: як вінничанка народила двох дітей та подолала рак

Людмила Грищенко з доньками / фото: Facebook Людмили

Реклама

У сучасному світі, де репродуктивні технології пропонують нові можливості, історія Людмили Грищенко з Вінниці привертає увагу.

Жінка стала відомою завдяки народженню двох доньок у зрілому віці.

Її особистий досвід, пов’язаний з багаторічною мрією про материнство, боротьбою зі смертельною хворобою та подальшою місією допомагати іншим, є прикладом наполегливості та віри.

Реклама

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Першу дитину народила у 54 роки, а другу — у 58 років

Людмила Грищенко з Вінниці — жінка, яка стала відомою тим, що народила двох донечок у досить поважному віці: першу у 54 роки, другу у 58 років, йдеться у ток-шоу «Говорить вся країна».

Разом із чоловіком Юрієм, який молодший на 12 років за Людмилу, вони виховують двох донечок — Анастасію та Поліну.

Довгий час Людмила працювала акушеркою у вінницькому пологовому та весь час мріяла про дітей, однак доля склалася інакше.

Реклама

Після 20 років подружнього життя чоловік Юрій запропонував взяти дитину з сиротинця. Людмила не заперечувала. Але мрія про сина та доньку, а може, навіть кількох діточок, не покидала її. Саме це бажання і привело її до репродуктивної клініки.

Попри категоричні заборони лікарів і не схвалення оточення, Людмила проявила неймовірну наполегливість: перша дитина з’явилася з другої спроби, друга — з третьої. Обидвох доньок, Людмила виносила у своєму лоні.

Водночас народивши другу дитину у віці 58 років жінка встановила віковий рекорд у своїй області.

Сім’я Людмили Грищенко / фото: Facebook Людмили

Боротьба зі страшною недугою

Невдовзі після народження найменшої дочки, у Людмили Грищенко лікарі діагностували рак.

Реклама

Тоді ж у жінки настав складний період, сповнений життєвих випробувань та непередбачуваних ситуацій. В певний момент Людмила замислилася над пошуком іншої мами для своїх доньок, а для чоловіка — іншої дружини.

«Коли лікарі діагностували рак, найперше, про кого я подумала, це про своїх дівчаток. Всі мої думки були про них і тільки про них. Коли трохи оговталася, вирішила шукати для них другу маму, а для Юри другу жінку», — розповіла Людмила.

За словами жінки, іншого варіанту виходу із ситуації вона не бачила «засинала і прокидалася, де б знайти таку жінку». З іронією Людмила зізналася, що хотіла навіть влаштувати спеціальний кастинг, адже не могла залишити свою сім’ю невідомій жінці.

Проте доля вирішила інакше — чоловік Юрій знайшов клініку в Ізраїлі та повіз Людмилу до тамтешніх лікарів.

Реклама

За її словами, їй довелося пройти два курси хімієтерапії, що становило 35 сеансів.

«Мусила виживати, бо в мене були маленькі діти, в мене було бажання, я була потрібна своїй сім’ї», — розповіла жінка.

Після тривалої боротьби Людмила перемогла хворобу.

Сім’я Людмили Грищенко / фото: Facebook Людмили

Після народження донечок Людмила агітує жінок звертатися до репродуктивної медицини

Власне щастя материнства Людмила Грищенко перетворила на місію — допомагати іншим жінкам знайти свій шанс стати матерями, пише 20 хвилин.

Реклама

Вона стала справжньою опорою для бездітних пар, активно агітуючи за репродуктивні технології.

Її підтримка ніколи не обмежується лише порадами. Вона готова особисто везти жінок до клініки в Києві та ділитися контактами лікарів.

Історія її знайомства з мешканкою Мелітополя — яскравий приклад її відданості: підтримавши морально та матеріально жінку після семи невдалих спроб ЕКЗ, Людмила допомогла їй не здатися. Восьма спроба увінчалася успіхом, подарувавши обом жінкам невимовну радість.

«Ми ніколи з нею не зустрічалися, але швидко зблизилися, розмовляли телефоном, як давні подруги, не інакше, — розповідає пані Людмила. — Я її переконала у необхідності спробувати ще один раз скористатися послугами клініки. Спершу вона не погоджувалася, бо мала для цього підстави. Сім разів їй не вдалося завагітніти методом штучного запліднення. Я все-таки переконала на ще одну спробу. І та спроба виявилася вдалою! Я раділа так, ніби це я народила ще одну дитину. Можу тільки уявити, скільки радості було у моєї незнайомки», — поділилася своєю історією Людмила.

Реклама

Для Людмили материнство — це найвище благо, і вона прагне переконати кожну: безпліддя сьогодні — це не вирок, а лише медична проблема, яку можна подолати.

«Мати дітей це найбільше щастя на землі! Якби я раніше звернулася до клініки, то народила б не двох, а більше дітей. Тому переконую інших: не втрачайте свій шанс. Безпліддя у наш час — це не вирок», — переконує жінка.

Дві сестри — два різних характери

Доньки Людмили Грищенко, Настя та Поліна, мають абсолютно різні характери. Старша, Настя, — енергійна та творча: вона захоплюється танцями, вокалом і є однією з найактивніших учениць у класі, молодша Поліна, навпаки, більш спокійна, самостійна та не по-дитячому зосереджена на своїх заняттях, пише 20 хвилин.

Попри відмінності, сестри знаходять спільну мову в танцях, де вони виступають дуетом.

Реклама

Людмила присвячує себе дітям повністю, допомагаючи їм з навчанням, за що отримала найвищу оцінку від доньки: Настя як-то сказала, що мама заслуговувала б на золоту медаль у школі.

Сама ж жінка стверджує, що живе виключно заради дітей і готова для них на все.

Людмила Грищенко з доньками / фото: Facebook Людмили

Реакція оточення та відносини у сім’ї

Розповідаючи про реакцію оточення на те, що вона мама, Людмила лише усміхається.

Жінка зазначає, що ніколи не звертає увагу на те, що кажуть про її материнство інші люди.

Реклама

«Я розумію, що люди кажуть, що задраять, але цього не боюся. Не вірю у забобони. Вони там перешіптуються, щось говорять. Моя позиція така: на те й ми люди, щоб обговорювати все, перешіптуватися», — розповіла Людмила у ток-шоу «Говорить вся країна».

Донька Анастасія розповідає про свою маму із любовю та щирістю. Вона зазначає, що її маму люблять багато дітей із її класу. Дівчина поділилася історією, коли однокласники вирішили привітати Людмилу із днем народження.

«Вона — єдина з батьків мого класу, яку привітали із днем народження. Однокласники влаштували їй сюрприз та приготували торт», — розповіла Настя.

Людмила Грищенко з доньками / фото: Facebook Людмили

Сама ж Людмила, розповідаючи про своїх дітей зазначає: «в чому привілей моїх дітей вони найщасливіші і я з ними на одній хвилі».

Реклама

Своєю ж чергою обидві доньки розповіли, що Людмила — найкраща мама, яка є чудовою подругою та знає про них усе. Окрім того, вона може поїхати з ними на концерт до улюбленого виконавця у Францію, або ж слухати молодіжні пісні.

«Я всім кажу жінкам: діти — це щастя. Любов до сім’ї мене надихає», — зауважила Людмила.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.