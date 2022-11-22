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Мати благала навколішках: на Хмельниччині священик УПЦ МП не давав відспівати загиблого бійця ЗСУ (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Мати благала навколішках: на Хмельниччині священик УПЦ МП не давав відспівати загиблого бійця ЗСУ (відео)

На Хмельниччині стався скандал через відспівування загиблого українського захисника.

На Хмельниччині священник УПЦ (МП) не дозволив священнику Православної церкви України належно відспівати загиблого воїна Сергія Цимбалюка в єдиній у селі церкві. Під час конфлікту матері загиблого навіть довелося стати на коліна перед священиком МП.

Про це розповідає vsim.ua.

Інцидент трапився у селі Велика Березна Полонської громади на Хмельниччині. До села через 190 днів після загибелі привезли тіло українського захисника Сергія Цимбалюка. Він загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Тіло бійця вдалося забрати і доправити додому лише після деокупації Харківщини. Його провели в останню путь 10 листопада.

190 днів чекали на тіло загиблого

Як розповіла сестра загиблого, Вікторія Цимбалюк, її брат вирушив на війну добровольцем у перші дні російського повномасштабного вторгнення. Він спершу воював на Київщині, а далі його підрозділ перекинули на схід в район села Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Там життя 32-річного бійця обірвалося.

Сергій Цимбалюк загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання у складі спецгрупи. На чоловіка та батька не дочекалися дружина й дві доньки. Територія, де залишилося тіло Сергія, була окупована, тож забрати його змогли лише після деокупації Харківщини. 10 листопада Сергія Цимбалюка усім селом проводили в останню путь.

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"Ми не могли забрати тіло протягом 190 днів. Я сама рахувала. Брат проживав у селі Велика Березна. Тож там, 10 листопада, відбулося прощання. Звісно, що наша сім’я відмовилася від московського патріархату. Але ми хотіли, щоб прощальна церемонія з братом пройшла в його рідному селі. Чому Героя мають везти кудись за межі села, аби провести ритуальні обряди?, - розповідає сестра Сергія Цимбалюка Вікторія. 

Думали, що чорнішого дня вже не може бути

Щоб провести Сергія в останню путь його родина домовилася зі священнослужителем Української православної церкви, який приїхав на похорон з іншого населеного пункту. У місцевій церкві, яка належить МП, представники влади та громадськості вмовили настоятеля храму Ігора Бондарука надати приміщення для відспівування загиблого. Настоятель ледве погодився, але заборонив своєму колезі з УПЦ КП заходити до престолу в церкві. 

У день прощання із Сергієм Цимбалюком в храмі зібралося чимало людей. Обряд проводив отець ПЦУ Андрій Моравський. Він не міг розпочати церемонію, бо в храмі були зачинені Царські ворота. Коли священника МП попросили їх відкрити - той відмовив. Через це стався конфлікт. Усі присутні стали просити Ігоря Бондарука дати можливість провести воїна в останню путь. А мати загиблого стала навколішки й сказала: “Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!” 

"Моя мама впала просто в безсилість. Ми думали, що чорнішого дня вже не може бути. І гірше не може нічого статися. Нам хотілося попрощатися і провести останні хвилини, будучи з братом. І коли почалося вирішування питань з московським патріархатом, мама просто впала на коліна в безсиллі від усього. Священника мп усі просили дати можливість провести прощальну церемонію. В результаті, він відчинив царські ворота, але сказав до отця ПЦУ: “Пообіцяйте, що ви туди не зайдете”. Коли відбувалося прощання, прихильники мп, які були в храмі, навіть свічок до рук не взяли. Коли ми залишили церкву, то відбулося ретельне прибирання. Вони почали перила навіть вичищати, ніби туди заходило щось нечисте, - каже Вікторія Цимбалюк. 

Що каже священник ПЦУ, який проводив обряд

Настоятель Свято-Троїцької церкви, благочинного Полонського округу ПЦУ Андрій Моравський, який проводив відспівування воїна, сказав, що не міг почати прощальну церемонію із зачиненими Царськими воротами у храмі.

"Священник не хотів пускати українську церкву, щоб ми відспівали Героя. Під тиском і слізьми односельчан, він дав згоду. Коли ми увійшли в церкву, то перед царськими воротами були вишикувані жінки - прихильниці мп. Спочатку я просив, щоб відкрили Царські ворота. Я говорив, що треба відкрити їх. Бо за каноном і літургією це буде означати, що воїну дозволили увійти до раю. На що священник спочатку сказав, що він не буде відкривати їх. Але потім побачив, що все не на його користь, і погодився. Але за умови, щоб український священник не заходив до престолу. Я погодився, бо не хотів жодних конфліктів", - пояснює Андрій Моравський. 

Що кажуть у церкві УПЦ МП

Настоятель храму у Великій Березній, який фігурує у конфлікті, не відповідає на дзвінки журналістів. 

Наявність московського патріархату в Україні - це просто немислимо

Попри важку прощальну церемонію, рідні та близькі попрощалися із воїном. Сергія Цимбалюка поховали в його рідному селі Велика Березна. 

Тим часом близькі загиблого сподіваються на те, що невдовзі церква у їхньому селі перейде до ПЦУ. З цього приводу вони вже зверталися до місцевої влади.

 “Наявність московського патріархату в Україні - це просто немислимо”. - говорить сестра загиблого Сергія Цимбалюка. 

Нагадаємо, що в Мережі розлетілося відео, на якому у храмі Всіх святих печерських на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.

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Дата публікації
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