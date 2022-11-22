Мати благала навколішках: на Хмельниччині священик УПЦ МП не давав відспівати загиблого бійця ЗСУ (відео)

На Хмельниччині священник УПЦ (МП) не дозволив священнику Православної церкви України належно відспівати загиблого воїна Сергія Цимбалюка в єдиній у селі церкві. Під час конфлікту матері загиблого навіть довелося стати на коліна перед священиком МП.

Про це розповідає vsim.ua.

Інцидент трапився у селі Велика Березна Полонської громади на Хмельниччині. До села через 190 днів після загибелі привезли тіло українського захисника Сергія Цимбалюка. Він загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Тіло бійця вдалося забрати і доправити додому лише після деокупації Харківщини. Його провели в останню путь 10 листопада.

190 днів чекали на тіло загиблого

Як розповіла сестра загиблого, Вікторія Цимбалюк, її брат вирушив на війну добровольцем у перші дні російського повномасштабного вторгнення. Він спершу воював на Київщині, а далі його підрозділ перекинули на схід в район села Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Там життя 32-річного бійця обірвалося.

Сергій Цимбалюк загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання у складі спецгрупи. На чоловіка та батька не дочекалися дружина й дві доньки. Територія, де залишилося тіло Сергія, була окупована, тож забрати його змогли лише після деокупації Харківщини. 10 листопада Сергія Цимбалюка усім селом проводили в останню путь.

"Ми не могли забрати тіло протягом 190 днів. Я сама рахувала. Брат проживав у селі Велика Березна. Тож там, 10 листопада, відбулося прощання. Звісно, що наша сім’я відмовилася від московського патріархату. Але ми хотіли, щоб прощальна церемонія з братом пройшла в його рідному селі. Чому Героя мають везти кудись за межі села, аби провести ритуальні обряди?, - розповідає сестра Сергія Цимбалюка Вікторія.

Думали, що чорнішого дня вже не може бути

Щоб провести Сергія в останню путь його родина домовилася зі священнослужителем Української православної церкви, який приїхав на похорон з іншого населеного пункту. У місцевій церкві, яка належить МП, представники влади та громадськості вмовили настоятеля храму Ігора Бондарука надати приміщення для відспівування загиблого. Настоятель ледве погодився, але заборонив своєму колезі з УПЦ КП заходити до престолу в церкві.

У день прощання із Сергієм Цимбалюком в храмі зібралося чимало людей. Обряд проводив отець ПЦУ Андрій Моравський. Він не міг розпочати церемонію, бо в храмі були зачинені Царські ворота. Коли священника МП попросили їх відкрити - той відмовив. Через це стався конфлікт. Усі присутні стали просити Ігоря Бондарука дати можливість провести воїна в останню путь. А мати загиблого стала навколішки й сказала: “Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!”

"Моя мама впала просто в безсилість. Ми думали, що чорнішого дня вже не може бути. І гірше не може нічого статися. Нам хотілося попрощатися і провести останні хвилини, будучи з братом. І коли почалося вирішування питань з московським патріархатом, мама просто впала на коліна в безсиллі від усього. Священника мп усі просили дати можливість провести прощальну церемонію. В результаті, він відчинив царські ворота, але сказав до отця ПЦУ: “Пообіцяйте, що ви туди не зайдете”. Коли відбувалося прощання, прихильники мп, які були в храмі, навіть свічок до рук не взяли. Коли ми залишили церкву, то відбулося ретельне прибирання. Вони почали перила навіть вичищати, ніби туди заходило щось нечисте, - каже Вікторія Цимбалюк.

Що каже священник ПЦУ, який проводив обряд

Настоятель Свято-Троїцької церкви, благочинного Полонського округу ПЦУ Андрій Моравський, який проводив відспівування воїна, сказав, що не міг почати прощальну церемонію із зачиненими Царськими воротами у храмі.

"Священник не хотів пускати українську церкву, щоб ми відспівали Героя. Під тиском і слізьми односельчан, він дав згоду. Коли ми увійшли в церкву, то перед царськими воротами були вишикувані жінки - прихильниці мп. Спочатку я просив, щоб відкрили Царські ворота. Я говорив, що треба відкрити їх. Бо за каноном і літургією це буде означати, що воїну дозволили увійти до раю. На що священник спочатку сказав, що він не буде відкривати їх. Але потім побачив, що все не на його користь, і погодився. Але за умови, щоб український священник не заходив до престолу. Я погодився, бо не хотів жодних конфліктів", - пояснює Андрій Моравський.

Що кажуть у церкві УПЦ МП

Настоятель храму у Великій Березній, який фігурує у конфлікті, не відповідає на дзвінки журналістів.

Наявність московського патріархату в Україні - це просто немислимо

Попри важку прощальну церемонію, рідні та близькі попрощалися із воїном. Сергія Цимбалюка поховали в його рідному селі Велика Березна.

Тим часом близькі загиблого сподіваються на те, що невдовзі церква у їхньому селі перейде до ПЦУ. З цього приводу вони вже зверталися до місцевої влади.

“Наявність московського патріархату в Україні - це просто немислимо”. - говорить сестра загиблого Сергія Цимбалюка.

Нагадаємо, що в Мережі розлетілося відео, на якому у храмі Всіх святих печерських на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.

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