Мати боялася виходити з кімнати: у Дніпрі 19-річний хлопець на смерть забив свого батька

Мати боялася виходити з кімнати: у Дніпрі 19-річний хлопець на смерть забив свого батька

Медики намагалися реанімувати чоловіка, що перебуває без свідомості, але безуспішно.

У Дніпрі під час сімейного гуляння 19-річний хлопець до смерті забив свого батька. Після чого втік з місця злочину.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Як з'ясувалося, подія сталася на вулиці Козака Мамая в районі 12 Кварталу вранці 19 грудня. Попередньо, 46-річний чоловік разом зі своїм сином усю ніч щось святкували. Вже вранці — близько восьмої години — мама хлопця почула, як із кухні чути лайку та звуки бійки. Згодом все стихло.

Виходити зі своєї кімнати жінка спершу побоялася. Зробила вона це лише за годину. На підлозі кухні вона знайшла тіло свого чоловіка. Її син у цей час пішов із квартири у невідомому напрямку.

“На місце виклику одразу приїхали співробітники поліції, які, у свою чергу, викликали швидку. Медики намагалися реанімувати чоловіка, що перебуває без свідомості, але безуспішно. Попередньо, він помер ще за годину до приїзду поліції. Дружина померлого зуміла додзвонитися до сина, котрий погодився підійти до під'їзду. Там його й затримали”, — зауважили у виданні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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