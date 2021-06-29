Мати була в лікарні, а старший брат заснув: у Луцьку вийшов з дому та загубився 3-річний хлопчик

Мати була в лікарні, а старший брат заснув: у Луцьку вийшов з дому та загубився 3-річний хлопчик

Поліція встановила особу хлопчика та відвезла його додому.

У Луцьку на вулиці Володимирській у вівторок, 29 червня, без нагляду дорослих гуляв 3-річний хлопчик. Небайдужі викликали поліцію.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Дитина гуляла вулицями міста о 8:00 ранку. Він не зміг пояснити очевидцям, де живе, а тому на місце події викликали правоохоронців. Поліція встановила особу хлопчика та відвезла його додому.

Мати дитини розповіла, що вона вийшла з дому аби провідати брата у лікарні. У будинку лишався старший син, який заснув, а молодший відчинив двері та пішов на вулицю.

Нагадаємо, 18 подружніх пар мріють всиновити немовля, якого мама залишила у львівському "Вікні життя".

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