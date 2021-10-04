Мати була вдома: подробиці вбивства 10-річної дівчинки на Закарпатті

Мати була вдома: подробиці вбивства 10-річної дівчинки на Закарпатті

Слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом смерті дитини.

У Закарпатській області вітчим жорстоко побив свою 10-річну названу доньку. Через отримані травми дитина померла. Як з'ясувало слідство, мати дівчинки на момент вчинення злочину була вдома.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

За даними слідства, 34-річний вітчим будучи нетверезим побив 10-річну дитину. Від отриманих травм дівчинка померла. Слідство встановило, що на момент вчинення злочину, мати дитини була вдома, проте вона не допомогла доньці.

"Жінка не вжила жодних дій та завідома залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги. Слідчі відкрили за цим фактом ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи. Саме в рамках цього провадження буде надана правова оцінка діям матері", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що проти вітчима відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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