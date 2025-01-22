Бізнес в "ЛНР" і російський паспорт: що відомо про матір керівниці Шевченківського суду

За 2023 рік підприємство родини Зборщік сплатило близько 600 тисяч рублів податків до бюджету РФ та майже мільйон рублів до російського пенсійного фонду.

Керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва Аліна Зборщік у своїй декларації вказує лише квартиру в Києві, але проживає в будинку на Київщині, побудованому на земельних ділянках, які належать її матері. Водночас вона декларує щедрі подарунки від мами, яка займається бізнесом в окупованому Луганську та отримала російський паспорт у 2023 році.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Мати Аліни Зборщік, Алла Зборщік, є власницею компанії "Гранд", що спеціалізується на виробництві гофрованого паперу, картону та тари. З моменту створення у 1991 році компанія працювала в Луганську. Спочатку її очолював батько Аліни — Олександр, а пізніше управління перейшло до Алли Зборщік.

До 2013 року компанія демонструвала прибуток понад 700 тисяч гривень, але після окупації Луганська діяльність підприємства була призупинена. У 2022 році компанія знову розпочала роботу, зареєструвавшись у податкових органах Росії та місцевому соціальному фонді. Вже у серпні 2023 року підприємство "Гранд" внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації.

Алла Зборщік залишається засновницею компанії. За 2023 рік її підприємство сплатило близько 600 тисяч рублів податків до бюджету РФ та майже мільйон рублів до російського пенсійного фонду. Загалом це еквівалент приблизно 600 тисяч гривень. Того ж року Алла отримала російський паспорт.

У 2023 році Алла Зборщік подарувала своїй доньці 56 604 гривні, а в 2022 році — 205 821 гривню. Також у 2023 році Аліна задекларувала подарунок у 54 000 гривень від Сергія Липченка, директора компанії "Гранд", яка продовжує працювати в окупованому Луганську і сплачує податки до бюджету рф.

Попри ці факти, керівниця апарату Шевченківського суду задекларувала отримані кошти, хоча її матір розвиває бізнес на окупованій території, фінансуючи російський бюджет.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет із народного депутата Миколи Задорожнього, якого підозрюють в хабарництві.