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Мати довірила доньку: у Полтаві у нетверезої компанії відібрали однорічну дитину

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Мати довірила доньку: у Полтаві у нетверезої компанії відібрали однорічну дитину

На матір дівчинки склали адмінпротокол.

У Полтаві жінка залишила свою дитину на нетверезих друзів. Дівчинку у такій "компанії" помітили мешканці багатоповерхівки у Шевченківському районі і через місцевого депутата звернулися до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

До поліції звернувся депутат міськради Полтави, який отримав повідомлення, що у небезпеці перебуває однорічна дитина.

На місце, зазначене у виклику, оперативно прибули представники ювенальної поліції. Вони виявили 1,5-річну дівчинку у квартирі з дорослими, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясували правоохоронці, ці люди були знайомими 32-річної матері, яка довірила їм свою доньку на час відсутності.

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"Зважаючи на несприятливі для дитини умови та реальні ризики для її життя та здоров’я, поліцейські доправили дівчинку до дитячої клінічної лікарні. На щастя, з маленькою все гаразд. Відносно матері складено адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов’язків", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що в Одесі у Суворівському районі соцслужби вилучили з родини двох дітей - 7 місяців та 5 років - через неприйнятні для їхнього проживання умови.

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