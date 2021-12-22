Мати довірила доньку: у Полтаві у нетверезої компанії відібрали однорічну дитину

Мати довірила доньку: у Полтаві у нетверезої компанії відібрали однорічну дитину

На матір дівчинки склали адмінпротокол.

У Полтаві жінка залишила свою дитину на нетверезих друзів. Дівчинку у такій "компанії" помітили мешканці багатоповерхівки у Шевченківському районі і через місцевого депутата звернулися до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

До поліції звернувся депутат міськради Полтави, який отримав повідомлення, що у небезпеці перебуває однорічна дитина.

На місце, зазначене у виклику, оперативно прибули представники ювенальної поліції. Вони виявили 1,5-річну дівчинку у квартирі з дорослими, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясували правоохоронці, ці люди були знайомими 32-річної матері, яка довірила їм свою доньку на час відсутності.

"Зважаючи на несприятливі для дитини умови та реальні ризики для її життя та здоров’я, поліцейські доправили дівчинку до дитячої клінічної лікарні. На щастя, з маленькою все гаразд. Відносно матері складено адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов’язків", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що в Одесі у Суворівському районі соцслужби вилучили з родини двох дітей - 7 місяців та 5 років - через неприйнятні для їхнього проживання умови.