Мати і син повертались додому на Різдво, але не доїхали: у Словаччині загинули українські заробітчани

До будинку родини залишалось лише 50 кілометрів.
У Словаччині в ДТП загинули 42-річна жінка та її 20-річний син. Вони повертались з Чехії до України, щоб разом із родиною відсвяткувати Різдво.
Про це пише Оbozrevatel.
Повертались додому на Різдво
42-річна мати, її 20-річний син та 25-річний зять 25 грудня повертались з Чехії, щоб відсвяткувати Різдво у селі Страбичове Мукачівського району Закарпатської області. Проте у Словаччині авто родини потрапило у ДТП. На місці аварії загинула жінка та її син, 25-річного чоловіка рятують медики.
До будинку родини залишалось лише 50 кілометрів
До будинку покійних залишалось лише 50 кілометрів. Відомо, що за кермом автомобіля була 42-річна жінка. Вона на небезпечному повороті не впоралась з керуванням та врізалась у бетонну плиту.
Покійна у Чехії працювала останніх 10 років
Знайомі 42-річної жінки розповіли, що вона вже 10 років працювала у Чехії, де доглядала за літніми людьми. Після закінчення школи до матері переїхав її син. Він навчався у Чехії.
"Вона ніколи у своєму житті нікому не завдала шкоди. Вона жила для своєї сім'ї, для своїх дітей, яких надзвичайно любила. Вона була дуже хорошою матір'ю. А найбільшою її любов'ю була онука Сашенька", – розповідає подруга Ольги із Чехії Богомила.
У Словаччині розслідують смертельну ДТП. Ховатимуть жінку та її сина 31 грудня в їхньому рідному селі на Закарпатті.
Нагадаємо:
- У Словаччині в ДТП розбилися на смерть 42-річна українка та її 20-річний пасажир. Аварія сталася в Собранецькому районі 25 грудня.
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